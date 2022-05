Panika nakon boksačkog meča: Proširile su se glasine o pucnjavi ispred dvorane

Glasine o pucnjavi izazvale su paniku nakon boksačkog meča u Barclays Centru u Brooklynu pri čemu je ozlijeđeno deset osoba.

Dok su ljubitelji boksa napuštali Barclays Center u Brooklynu nakon meča u kojem je Gervonta Davis zadržao svoju titulu u lakoj kategoriji protiv Rolanda Romera, proširila se glasina o pucnjavi što je izazvalo stampedo među prisutnima.

U kaosu koji je nastao najmanje deset osoba je ozlijeđeno, priopćila je policija dodavši kako nije bilo nikakve pucnjave.

- Ljudi su čuli glasne zvukove i mislili su da se radi o pucnjavi. Nije bilo ništa više od toga. Bilo je deset lakših ozljeda - rekao je glasnogovornik policije New Yorka.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS Members of the Buffalo Police officer stand at the scene of a shooting at a TOPS supermarket in Buffalo, New York, U.S. May 15, 2022. REUTERS/Brendan McDermid Photo: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Prije četiri dana u pucnjavi u osnovnoj školi u Uvaldeu u Teksasu 18-godišnji napadač ubio je 19 djece i dvoje učitelja. Samo 10-ak dana prije teksaškog pokolja, u Buffalu u saveznoj državi New York ubijeno je 10-ero ljudi u trgovačkom centru.

U posljednjih deset godina u Sjedinjenim Državama zabilježeno je više od 900 oružanih napada u školama.