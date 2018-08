Ovo su Mamići Balkana: Vrijeđaju i prijete, navijači ih ne vole, a uspješni su

Za Hrvate, Zdravko Mamić je pojam moćnog nogometnog mešetara. I na Balkanu ima “Mamića”, od kojih su neki znatno bogatiji i opakiji od bjelovarskog originala.

Borba za Steauu

Hajdukov protivnik u kvalifikacijama za Europsku ligu FCSB ima burnu prošlost. Ni Rumunji nisu u nju sigurni jer od minulog ljeta dva kluba tvrde da su prava Steaua koja je 1986. osvojila Kup prvaka, a 1989. igrala u finalu istog natjecanja. Jedan od ta dva kluba igra u prvoj ligi i zove se FCSB, iza čega se krije Futbol Club Steaua Bucuresti. Doslovno se krije, jer je sud zabranio Hajdukovu suparniku da se izrijekom naziva Steaua. Drugi je klub četvrtoligaš i zove se Clubul Sportiv Armatei (Vojni sportski klub) Steaua Bucuresti.

Oba se kluba kunu da su osnovani 1947., no dok si FCSB pripisuje cijelu neprekinutu povijest slavnog kluba s trofejima, Steaua tvrdi da je djelovala do ljeta 2003. i opet od reaktivacije 2017. Po sudskoj presudi, u pravu je četvrtoligaš CSA Steaua. Međutim, rumunjska nogometna liga, Uefa i većina navijača i dalje tretiraju FCSB kao pravu Steauu.

Za kaos odgovorna je najkontroverznija ličnost rumunjskog nogometa George Becali, kojeg su tamošnji mediji 2010. nazvali rumunjskim Mamićem. Taj je 60-godišnji biznismen, čija se imovina procjenjuje na 600 milijuna dolara, živi je spektakl. Kad je 1998. u dogovoru s Vojnim sportskim klubom počeo ulagati u njegovu nogometnu sekciju Steauu, obvezao se da je nikad neće pretvoriti iz udruge u dioničko društvo, no 2003. učinio je upravo to, usput postavši njezin većinski vlasnik. Za Ministarstvo obrane, u tom je trenutku nastao novi klub koji nije imao pravo koristiti Steauino ime i grb.

Nakon što je 2011. tužilo Steauu zbog neovlaštenog korištenja imena i grba, Ministarstvo obrane šest godina kasnije dočekalo je pravomoćnu presudu.

Najviša je sudska instanca u proljeće 2017. naredila Becaliju da smisli novo ime i grb za svoju “lažnu” Steauu, što je on i učinio preimenujući klub u FCSB. Zbrka koju je stvorio sa Steauom/FCSB-om samo je jedna od Becalijevih nepodopština. Radi se o tipu koji se istaknuo vulgarnim izjavama na račun Roma, homoseksualaca i žena, nazvavši ih “beskorisnim nakon što postanu majke”. Nevjerojatna je brojnost i raznovrsnost Becalijevih nepodopština. Prvo je osuđen zbog pokušaja korupcije jer je 2008. htio “podmazati” Universitateu iz Cluja s milijun eura da u posljednjem kolu svlada CFR Cluj i pomogne Steaui da osvoji naslov. Drugu je uvjetnu osudu zaradio 2009. zbog otmice, odnosno ilegalnog uhićenja trojice koji su mu ukrali auto. Njegovi medijski istupi željno se očekuju jer ih obogaćuje sočnim psovkama, prijetnjama i uvredama na račun novinara. Iako je sam priznao da nije civiliziran, uživa popularnost. Zahvaljujući onima koji ga smatraju “žrtvom komunista”, 2007. izabran je za predstavnika u Europski parlament.

Preživjevši brojna suđenja, 2013. je napokon pravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog kriminalne razmjene zemljišta s Ministarstvom obrane 1999. Pušten je 2015. odsluživši dvije godine, a njegova je Steaua obje sezone osvojila rumunjsko prvenstvo.

Marinakis je najjači

Zvezdan Terzić, srpski nogometni velmoža i generalni direktor Crvene zvezde, dobio je laskavu titulu “srpskog Mamića” od hrvatskog originala. Terzić je imao višegodišnji okršaj sa srpskim pravosuđem dok je bio predsjednik Nogometnog saveza Srbije. Optužen za nezakonito bogaćenje na transferima Vanje Grubača, Branislava Ivanovića i Stevana Stošića iz vremena dok je bio predsjednik OFK Beograda, skrivao se u Crnoj Gori gotovo tri godine. Kad se predao, proveo je sedam mjeseci u pritvoru, no nakon što je pušten proces protiv njega neobjašnjivo je zapeo, a Zvezda ga je 2014. imenovala generalnim direktorom.

Najjači je “balkanski Mamić” Olympiacosov vlasnik i predsjednik Evangelos Marinakis (51). Otkad je 2010. preuzeo Olympiacos, klub iz Pireja osvojio je sedam uzastopnih prvenstava, a seriju je tek proljetos prekinuo AEK, na čelu s još jednim “šerifom”, Dimitrisom Melisanidisom. Olympiacos je posustao upravo u sezoni kad je pravosuđe izvelo dvije ofenzive na Marinakisa: zimus ga je optužilo da je bio vođa skupine koja je namještala ishode utakmica grčkog prvenstva. U ožujku je Vrhovni sud odbacio tu optužnicu, ali je tužiteljstvo izvuklo novi as iz rukava: sad ga goni da je 2014. navodno švercao dvije tone heroina i 18 tona goriva. Marinakis, koji kontrolira i Nottingham Forest, kaže da su sve optužbe izmišljotine. Idući je “grčki Mamić” ruski bogataš grčkih korijena Ivan Savidis (59), vlasnik solunskog PAOK-a i Donskoj Tabaka, vodeće ruske duhanske kompanije. Bivši član ruskog parlamenta u proteklih je šest godina stabilizirao i ojačao PAOK, no naslov mu je izmakao u utrci s AEK-om. Kad je sudac u derbiju poništio PAOK-ov gol za pobjedu u 89. minuti, Savidis je istrčao na teren noseći pištolj za pojasom! I bugarski nogomet ima “Mamića”, koji se od spomenutih razlikuje po pitomom profilu. Kiril Domuščijev, čovjek koji je podigao provincijski Ludogorec do Lige prvaka i sedam uzastopnih bugarskih naslova, tipičan je ulagač koji u svojoj košarici ima dionice svakojakih poduzeća, od proizvođača odjeće i obuće preko bicikala i viličara do farmaceutskih i veterinarskih proizvoda.