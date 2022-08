Ovo su detalji oko povratka Marka Pjace u Dinamo, poznato i koliko bi zarađivao u plavom dresu

U posljednjih nekoliko godina, kada su počele muke Marka Pjace s ozljedama, nagađalo se da bi se Pjaca mogao vratiti u Dinamo, ali nikad se to nije dogodilo. Zapravo je samo jednom bilo ozbiljno, još je Zoran Mamić bio trener plavih, želio je Pjacu dovesti na posudbu, ali da to ne bude na manje od godinu i pol dana. Do dogovora nije došlo i Pjaca je nakon dviju operacija koljena išao na posudbe u druge klubove.

Još dogovor s Juventusom

No, svaki se prijelazni rok pisalo “Pjaca se vraća”, a zapravo se nije događalo ništa. I ove zime širila se ta priča, pa onda i tijekom ovog ljeta, ali oko veze Dinama i Pjace nije se događalo ništa. Željela ga je Sampdoria ovog ljeta, nudila trogodišnji ugovor i plaću od 900.000 eura, ali Pjaca nije prihvatio tu ponudu. I to je bilo dovoljno da se po tko zna koji put “zakotrlja” priča o Markovu povratku u Maksimir, a istina je da ga iz Dinamo nitko nije ni zvao iako bi on, koliko znamo, rado došao.

No, nakon što je u srijedu navečer Dinamo u play-offu izbacio norveški Bodø/Glimt, veza između Dinama i Pjace obnovljena je i sad je to priča koja bi se uskoro mogla realizirati. Prema pisanju talijanskih medija, Pjaca i Dinamo brzo su se dogovorili, ostalo je još plavima s Juventusom dogovoriti transfer. Pjaca, naime, ima ugovor s Juventusom još godinu dana, prije odlaska na posudbu u Anderlecht produljio je ugovor s torinskom momčadi, ugovor koji je bio do 2021. produljen je do ljeta 2023. godine.

Sad je samo pitanje dogovora hoće li ovu zadnju godinu ugovora Pjaca u Dinamu provesti kao posuđeni igrač, pa bi vjerojatno u tom slučaju Juve i Dinamo dijelili troškove njegove plaće, koja je iznad dva milijuna eura, ili bi došao na posudbu i samo s Dinamom dogovorio plaću, kao što je moguća i treća opcija, da dođe odmah trajno ili bez odštete ili uz simboličnu naknadu Juventusu.

Pjaca je iz Dinama otišao nakon što je s plavima izbacio Vardar u kvalifikacijama Lige prvaka i onda te sezone igrao za Juventus u Ligi prvaka protiv Dinama, kojem je priskrbio rekordan transfer od 29,4 milijuna eura. Nažalost, ozljede su Marka spriječile u građenju vrhunske karijere, dvaput su mu pucali križni ligamenti koljena pa je išao po posudbama (Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino) i sad je ponovno u Juventusu, u zadnjoj godini ugovora i ne trenira s prvom momčadi.

Možda ipak ne dođe

U svom Dinamu imao bi sjajan tretman, a mogao bi se vratiti u vrhunsku formu i kao takav puno pomoći Dinamu u Ligi prvaka. Ante Čačić imao ga je u reprezentaciji, koristio kao desno krilo iako Marko više voli igrati lijevo. Sad je lijevo Oršić, a desno Špikić, Čačić bi njih trojicu mogao rotirati i imati tri vrhunska igrača za dvije pozicije. Ako se to ostvari, jer, ima naznaka i da neće biti ništa od toga, ali valja pričekati rasplet, još je par dana do kraja prelaznog roka.

