Ovo su desetorica Hrvata koja sutra kreću u Beograd

U pratnji petorice trenera (Hodak, Bašić, Kadić, Pijetraj, Kostel), put Beograda u ovu subotu krenut će desetorica hrvatskih boksača. Sudionici su to predstojećeg Svjetskog prvenstva u olimpijskom boksu koje će biti otvoreno u nedjelju navečer a na kojem će borbe započeti u ponedjeljak.

Na najavnoj presici u hotelu Westin, svojevrsnom ispraćaju, pričalo se i o medaljama no jedina svjetska odličja koja su sigurna jesu ona koja su već osvojena a hrvatski boksači ih dosad imaju pet. Na prvom Svjetskom prvenstvu u amaterskom boksu održanom u Havani 1974. svjetskim prvakom u poluteškoj postao je Mate Parlov, a u majici s grbom bivše SFRJ medalje su, u istoj kategoriji, odličja osvajali i Pero Tadić (1982.) i Damir Škaro (1986.).

Čak 15 godina prošlo je do trenutka osvajanja sljedeće hrvatske medalje na svjetskim prvenstvima, prve pod hrvatskom zastavom, a nju je osvojio lakaš Filip Palić (2001. u Belfastu) borac za kojeg se ne možemo oteti dojmu da je mogao imati znatno bogatiju karijeru od jedne svjetske bronce i jednog europskog srebra.

Četiri godine kasnije, Hrvatska ponovo osvaja odličje u poluteškoj a to je bio Marijo Šivolija koji se iz kineskog Mianyanga vratio kao svjetski doprvak.

Nakon te 2005. hrvatskih medalja na svjetskim smotrama više nije bilo, a najbliži im je bio brončani olimpijac Filip Hrgović koji je triput gubio u četvrtfinalima "mundijala".

Od putnika u Beograd iskustvo nastupanja na svjetskim prvenstvima imaju samo borci iz triju najtežih kategorija - Damir Plantić (86 kg), Toni Filipi (92 kg) i Marko Milun (preko 92 kg) - no nitko od njih nije dohvatio medalju. Svi ostali su debitanti pa tako i olimpijac Luka Plantić (80 kg) koji će imati to zadovoljstvo nastupati na SP-u zajedno sa svojim šest godina starijim bratom Damirom (86 kg) koji je pak sretan što je odnedavno uvedena nova težinska skupina:

- Dok nije bilo kategorije do 86 kg ja sam nastupao ili u onoj do 91 kg ili sam skidao kilograme za 81 kg. Ovo je za mene idealno jer moja je težina oko 88 kg pa ovaj put nemam puno za skidati. A to što ću nastupati zajedno s bratom sjajna je obiteljska stvar. Ja sam već 20 godina u borilačkim sportovima, a on je 12 godina u boksu i sada smo zajedno na velikom natjecanju.

Osim nove kategorije, Plantići pozdravljaju i novouvedeni nagradni fond (100.000 USD za zlato, 50.000 za srebro i po 15.000 USD za obje bornce) a Luka ističe:

- Ovo je prvi put da se medaljaši nagrađuju i novčano i to je u redu da se i na taj način nagradi trud najuspješnijih.

Luka nije htio govoriti što bi, ako se nađe na medaljaškom postolju, učinio sa zarađenim novcem jer nije htio "vrtjeti ražanj dok je zec daleko u šumi".

Iako je izbornik Kristijan Hodak, nastavno na pripreme i sparinge u kampu u talijanskom Assisiju, prilično optimističan nama se čini da bi već i jedna medalja bila uspjeh, a dvije ogroman a za njih će konkurirati teži dio reprezentacije.

U onom lakšem predstavljat će nas Filip Kolak (57 kg), Diego Mamić (60 kg), Matteo Komadina (63,5 kg), Antonio Tkalčić (67 kg), Filip Kolar (71 kg) i Gabrijel Veočić (75 kg) koji jedini nije bio na medijskom predstavljanju jer je isti dan u Požegi morao položiti zakletvu kao ugovorni pričuvnik u Hrvatskoj vojsci.

Inače, predstavljanje reprezentacije održano je točno na stoti rođendan Hrvatskog boksačkog saveza koji je osnovan 22. listopada 1921. godine. U to ime predsjednik HBS-a Bono Bošnjak najavio je svečanu akademiju koja će se održati 3. prosinca i kojoj će nazočiti i predsjednik Svjetskog boksačkog saveza Umar Kremljov.

U Beogradu je sve spremno za početak Prvenstva a očekuju se 624 natjecatelja iz 102 zemlje. To je podatak kojeg je prezentirao glavnik tajnik HBS-a Marko Marović, inače tehnički delegat AIBA-e na ovom Svjetskom prvenstvu što je prvi put da je jednog Hrvata pripala ta čast.

