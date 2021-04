Ovo se rijetko viđa: Dva NBA igrača u istoj večeri ubacila 50 ili više koševa

Rijetke su NBA noći u kojima dvojica igrača ubace 50 ili više koševa, a baš to dogodilo se u noći s petka na subotu. Na radost navijača Boston Celticsa i Chicago Bullsa, ali i na radost onih koji “posjeduju” tu dvojicu igrača u svojoj momčadi u sve raširenijoj igri menadžera “fantasy”.

Osim što je pridonio pobjedi Celticsa, posebna vrijednost ova 53 koša koja je zabiojest u tome što je s tim učinkom ušao u povijesne knjige “Kelta”. Naime, 23-godišnji Tatum postao je najmlađi igrač bostonskog kluba koji je zabio 50 ili više koševa te je tako, s vrha te liste, pogurao legendarnog Larryja Birda, kojemu je to pošlo za rukom kada je imao 26. A Bird je, ujedno, bio i posljednji igrač ovog slavnog kluba koji je zabio 53 ili više koševa.Treba reći da je Tatumu u ovoj prilici na ruku išla okolnost igranja(zabio je 35 u drugom poluvremenu i produžetku), nakon kojeg je njegova momčad slavila protiv Minnesota Timbervolvesa (145:136). Pored 53 koša (trice 6 od 10), Tatum je upisao i 10 skokova i četiri asistencije pa njegov sezonski prosjek sada iznosi 25,7 koševa, 7 skokova i 4,3 asistencije.S obzirom na pobjedu tek u produžetku, Tatumu je malo nedostajalo da se osjeća kao bek Chicago Bullsa, koji pak nije mogao posve guštati u svojih 50 koševa. Naime, unatoč njegovoj “herojskoj” predstavi, njegovi “bikovi” izgubili su od Atlante (108:120) pa je LaVine priznao da je to individualni domet čiji potpuni okus nešto kvari:– Više bih volio da sam postigao 50 u pobjedi nego u porazu i to je “prezasoljeni” dio te priče. No ipak samšto sam u tome uspio.A LaVine je tako postao tek peti “bull” koji je zabio 50 koševa ili više, pridruživši se tako klubu koji čine Michael Jordan, Jimmy Butler, Chet Walker i Jamal Crawford. Jordan je takvih “skorerskih” predstava imao čak 38, Butler dvije, a Walker i Crawford po jednu.Najbolji među današnjim “bikovima” ostvario je još jedan. Zabio je 25 uzastopnih koševa svoje momčadi, od svojih 39, u prvom poluvremenu. Bilo je to prvi put da je netko od Bullsa zabio 30 ili više koševa u prvom poluvremenu još od 1997. i Michaela Jordana.