Hrvatskoj se ovo dogodilo prvi put u povijesti

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je u Varaždinu upisala prvi poraz u sedam dosadašnjih susreta s afričkim reprezentacijama. Utjeha vatrenima može biti to što su izgubili u prijateljskoj utakmici.

Vatreni su ranije igrali protiv Nigerije, Kameruna, Senegala, Malija, Maroka i Egipta, a u šest odigranih susreta ostvarili su četiri pobjede i dva neodlučena ishoda uz pozitivnu razliku pogodaka 14-6. Pritom su samo posljednje dvije utakmice bile službene, dok su preostali dvoboji bili prijateljskog karaktera.

>> Pogledajte galeriju s utakmice Hrvatske i Tunisa

Posljednju utakmicu prije ove u Varaždinu vatreni su protiv neke od selekcija s crnog kontinenta odigrali na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i to protiv Nigerije. Bio je to dvoboj 1. kola skupine D, a Hrvatska je u Kalinjingradu pobijedila sa 2-0 golovima Petera Eteba (32-ag) i Luke Modrića (71-11m). Bio je to prvi korak Dalićeve družine prema putu do svjetskog srebra i najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa.

Službenu utakmicu Hrvatska je igrala i protiv Kameruna, također na Svjetskom prvenstvu, ali u Brazilu 2014. godine. U nemogućim uvjetima 'prašume' Manausa Hrvatska je pobijedila 4-0 što je najuvjerljivija hrvatska pobjeda na velikim natjecanjima. Dva puta je bio strijelac Mario Mandžukić, a po jednom su zabili Ivan Perišić I Ivica Olić.

Prvu utakmicu s nekom afričkom reprezentacijom Hrvatska je odigrala još davne 1996. godine. U polufinalu Kupa kralja Hassana II u Maroku smo igrali protiv domaćina turnira. Poveli smo 2-0 golovima Gorana Vlaovića (14, 15), no Maroko je uspio izjednačiti preko Salahedinea Bassira u 21. minuti i Ahmeda Bahije u 72. minuti.

U toj utakmici pocrvenili su Asanović i Prosinečki kod Hrvatske, dok je kod Maroka isključen Bouyboud. Utakmica je razriješena izvođenjem jedanaesteraca, a Hrvatska je pobijedila 7-6.

Tri godine kasnije Hrvatska je igrala protiv Egipta na Korejskim kupu, a završilo je ponovo 2-2. Ovoga puta Egipat s poveo preko Hossama Hassana (10, 35), da bi izjednačenje Hrvatskoj donijeli Igor Cvitanović u 45. minuti iz kaznenog udarca i Davor Vugrinec u 78. minuti.

Idući hrvatsko-afrički ogled uslijedio je u svibnju 2014. Hrvatska je u sklopu priprema za SP u Brazilu u Osijeku igrala protiv Malija i pobijedila 2-1. Bila je to posljednja provjeru uoči puta u Brazil koji je tada ‘glumio’ Kamerun. U pobjedi 2-1 oba gola je postigao Ivan Perišić (15, 64), dok je gol za goste zabio Kalifa Traore (79).

Identičnim rezultatom završio je i susret protiv Senegala, koji je igran u Osijeku 8. lipnja prošle godine. Bila je to posljednja provjera hrvatske reprezentacije uoči puta u Rusiju. Gosti su poveli preko Ismaila Sarra u 48. minuti, a rezultat su preokrenuli Ivan Perišić (63) i Andrej Kramarić (78).

Dodajmo i da je ovo prvi poraz hrvatske reprezentacije u Varaždinu.

Utakmice s afričkim reprezentacijama:

Maroko - Hrvatska 6-7 11m (2-2) - 11. prosinca 1996. (Kup kralja Hassana)

Hrvatska - Egipat 2-2 - 13. lipnja 1999. (Korea Cup)

Hrvatska - Mali 2-1 - 31. svibnja 2014. (prijateljska)

Kamerun - Hrvatska 0-4 - 18. lipnja 2014. (skupina SP)

Hrvatska - Senegal 2-1, 8. lipnja 2018. (prijateljska)

Nigerija - Hrvatska 0-2, 16. lipnja 2018. (skupina SP)

Hrvatska - Tunis 1-2, 11. lipnja 2019. (prijateljska)