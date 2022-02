Trener Dinama nakon poraza: Sevilla je povela iz upitnog penala, ali vratili smo se

Sevilla će na uzvrat u Zagreb protiv Dinama doći s prednosti 3:1, što je postavlja u ulogu velikog favorita za prolaz u osminu finala Europske lige. Ali, hrvatski prvak imao je svoje prilike i mogućnost iznenaditi.

Nažalost, zbile su se te tri crne minute na kraju prvog dijela i od 1:1 u trenu je bilo 3:1 za Španjolce.

- Dobro smo ušli u utakmicu i napravili smo sve da ne dozvolimo Sevilli kontrolirati utakmicu. Zabili su gol iz penala koji mi je upitan, ali nastavili smo igrati i vratili se. Sigurno, njihova dva gola su nas poremetili - izjavio je trener Dinama Željko Kopić za Arena Sport pa nastavio:

- Imali smo neke dobre situacije, korektno smo igrali, ali u drugom dijelu Sevilla je kontrolirala utakmicu.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS Soccer Football - Europa League - Play Off First Leg - Sevilla v Dinamo Zagreb - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - February 17, 2022 Sevilla's Ivan Rakitic in action with Dinamo Zagreb's Kevin Theophile-Catherine REUTERS/Marcelo Del Pozo Photo: Marcelo del Pozo/REUTERS

Svjestan je da se moglo više, samo da je bilo nešto više koncentracije. No, moglo je biti i gore, zato ne treba razbijati glavu već se okrenuti onome što slijedi.

- Malo je nedostajalo. Šteta za te dvije minute. Ništa, imamo u nedjelju prvenstvenu utakmicu s Lokomotivom, a onda se pripremiti za uzvrat - kaže Kopić.

Možda bi bilo lakše da se neposredno prije utakmice nije ozlijedio Luka Ivanušec.

- Ozljedu vuče od zadnje utakmice. Imao je veliku želju igrati, ali nije mogao pa smo morali nešto promijeniti. Theophile je dobio udarac pa ćemo vidjeti što će i s njim biti - izjavio je trener plavih.