Otvorena izložba 'Dinamovo proljeće', pogledajte eksponate iz bogate prošlosti

U organizaciji Udruge “Dinamo to smo mi” otvorena je izložba "Dinamovo proljeće" u Galeriji Kranjčar, a na otvorenje je stiglo 300-ak ljudi.

Iz Udruge su zadovoljni otvorenjem, a povodom toga obratili su se i priopćenjem koje prenosimo u cijelosti.

"Počelo je Dinamovo proljeće. I ako se po jutru dan poznaje, cilj ovog istoimenog projekta Udruge “Dinamo to smo mi”, vraćanje identiteta Dinama Zagrebu i građanske potpore klubu, na najboljem je putu da budu ostvaren.

Naime, samo na otvorenju sinoćnje izložbe “Dinamovo proljeće” sinoć se okupilo više od 300 posjetitelja u Galeriji Kranjčar na Kaptolu.

>> Pogledajte kako su navijači Dinama čekali u redu za ulaznice za utakmicu s Viktorijom

[video: 29306 / ]

Stare članske iskaznice iz 60-ih i 80-ih godina, Lamzin i Čerčekov dres s misije osvajanja Kupa velesajamskih gradova 1967 godine, lopte s europskih utakmica pa sve do ovosezonskih zastavica s popisima svake od utakmica na putu prema dugo sanjanom europskom proljeću Dinama nakon 49 godina zaintrigirale su svakog od posjetitelja i malo tko je otišao razočaran kući.

“Prepuna galerija već prve večeri je dokaz kako smo pogodili s idejom i kako Dinamo živi među svakim od nas, među mnogima u Zagrebu, ali i ostatku Hrvatske. Drago mi je da se svima svidjelo kako smo prezentirali povijest kluba i pozivamo sve da dođu i razgledaju izložbu”, rekao je Juraj Čošić, predsjednik Udruge Dinamo to smo mi.

Foto: Dinamo to smo mi

Među posjetiteljima su bile i poznate osobe poput Renea Bitorajca i Tarika Filipovića, Dinamove legende poput Slavka Ištvanića, Darija Šimića i Filipa Blaškovića, povjesničara umjetnosti Zvonka Makovića i drugih.

Krešimir Barić i Tomislav Rončević dva su ponajveća Dinamova kolekcionara i baš su oni najzaslužniji za ovu s obzirom na to da se na njoj prikazuju upravo ono što su godinama vrijedno skupljali, a ima veze s plavom bojom.

Krešimir Barić izrazio je oduševljenje projektom: "Ja sam čovjek s tribine, koji prati Dinamo na Maksimiru i na gostujućim utakmicama već desetljećima. Presretan sam što su ljudi ovo prepoznali. Kada me pitaju koliko vrijedi sve što imam, kažem im da to jednostavno nemaju cijenu. Danas svaki igrač dolazi na utakmicu i čekaju ga četiri dresa, a mi imamo dresove iz perioda kad ih je cijela ekipa imala 14 ili 15. Ovo služi tome da i buduće generacije dinamovaca odgojimo i poučimo o kulturi i veličini kluba kojeg svi volimo".

Foto: Dinamo to smo mi

Dario Šimić bio je posebno emotivan:

"Ovo me vraća u djetinjstvo, kada me otac vodio na utakmice. Tada sam mogao samo sanjati da ću igrati u Dinamu i biti dio ove priče, a sada sam neizmjerno ponosan što sam dao i svoj mali pečat u povijesti ovog kluba".

Legendarni Slavko Ištvanić pohvalio je inicijativu: "Bitno je održavati dinamovsku tradiciju. Izložba je sjajna i pozivam sve one kojima je Dinamo u srcu da dođu i na ostale događaje europskog proljeća, a posebno na koncert 23.2. u Domu sportova kada ćemo svi nazdraviti Dinamu".

Podsjećamo, izložba traje do 19. veljače, a ulaz je besplatan. Na izložbi posjetitelji mogu kupiti i ulaznice za veliki koncert “Dinamovo proljeće” u Domu sportova 23. veljače na kojem će nastupiti Jura Stublić & Film, Kawasaki 3P, Tram 11 i Šank?!", podsjećaju iz Udruge.

>> Pogledajte kako su navijači Dinama čekali u redu za ulaznice za utakmicu s Viktorijom