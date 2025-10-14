Naši Portali
ZAOKRET

Otkriveni detalji napada na oca Laminea Yamala: Od žrtve postao počinitelj?

Yamal
VL
Autor
Večernji.hr
14.10.2025.
u 21:17

Svađa je navodno započela kada je Yamalovog oca netko s trećeg kata zgrade polio vodom dok je hodao ulicom

U javnost su procurili detalji napada na Mounira Nasraouija, oca Barcelonine megazvijezde Laminea Yamala. Sve se odvilo u kolovozu 2024. kada je Nasraou izboden nekoliko puta u četvrti Rocafonda u katalonskom gradu Mataró tijekom svađe na parkiralištu. Međutim, napadači sada tvrde kako su djelovali u samoobrani zbog čega je Nasraoui priveden na ispitivanje.

39-godišnji Nasraoui prije dva tjedna morao se na sudu pojaviti u ulozi optuženika nakon što su njegovi napadači rekli kako je izboden greškom nakon što su u samoobrani oduzeli nož njegovom prijatelju. Nasraoui je inače zaradio tri ubodne rane koje su liječnici nazvali opasnima po život te je proveo nekoliko dana na odjelu intenzivne njege u bolnici Can Ruti u Badalonu. Jednom od napadača je i slomljen nos za što krivi Nasraouija koji tvrdi kako je sve udarce zadao u samoobrani.

Igor Štimac zbog 'ZDS' prijavljen i Uefi?! U BiH uskoro odlučuju o mogućim sankcijama

Svađa je navodno započela kada je Yamalovog oca netko s trećeg kata zgrade polio vodom dok je hodao ulicom. "Što se događa, čovječe? Mirno sam hodao i sad bacaju stvari na mene. Ili će dobar odvjetnik ovo riješiti, ili ćemo se mi kasnije pozabaviti time" - navodno je rekao Nasraoui, a do eskalacije je došlo šest sati kasnije.

- Mounir je trčao, onaj s nožem ga je slijedio i ubo ga. Zabio mu ga je dva ili tri puta u prsa i bok - tvrdi jedan svjedok, a drugi kaže: - Htjeli su ga ubiti. Jedan je nosio nož. Krenuo je kao životinja. Htio ga je ubiti - njegovu priču potvrdio je i treći svjedok. 

Njihove izjave uzete su te noći, ali odvojeno kako bi se izbjeglo usklađivanje priča. Napadači su uhićeni, a navodni počinitelj je pušten na slobodu kako bi promijenio odvjetnički tim kada je i spomenuo kako je Nasraouija izbo u samoobrani. Slučaj je još uvijek u tijeku.

Ključne riječi
detalji napad otac Lamine Yamal

