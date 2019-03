Orban želi vratiti sjaj legendarne mađarske lake konjice, ali Hrvatska je skuplja čak 7 puta

Da novac, vrijednost i cijena ne govore ništa, potvrdila je utakmica Hrvatska – Azerbajdžan (2:1). Iako se pisalo o tome da su vatreni 29 puta vredniji od momčadi koju vodi Nikola Jurčević, na terenu to nije izgledalo tako.

Bilo je malo “štekanja” u igri Dalićevih momaka i u obrani, vezi, svuda. No, prva tri kvalifikacijska boda za Europsko nogometno prvenstvo 2020. godine su osvojili, a u 18 sati ih čeka još jedna utakmica u kojoj moraju opravdati ulogu favorita. Igraju protiv reprezentacije Mađarske.

Važni bundesligaški igrači

Suparnik će biti iznimno motiviran. Ne samo zbog toga što je u prvom kolu izgubio od Slovačke 0:2, već i zbog toga što igra na domaćem terenu.

Karte za utakmicu koja se igra u budimpeštanskoj Groupama areni su rasprodane, a stadion ima 22 tisuće mjesta.

– Nedjeljni dvoboj s Hrvatskom bit će mnogo teži od onog sa Slovačkom. Ne znamo još kako ćemo taktički igrati, ali mislim da su nam osnove dobre. Nastojat ćemo iznenaditi – rekao je nakon utakmice sa Slovačkom mađarski vratar Péter Gulácsi (28).

No, većih tajni u mađarskom nogometu nema. Njihov novi trener Talijan Marco Rossi (54) njeguje njemu poznati, talijanski stil. Mađari igraju dobro, ali u nekoj posebno sjajnoj formi baš i nisu.

Na vratima je već spomenuti Peter Gulácsi, inače vratar njemačkog Red Bull Leipziga. Od 20 nastupa za svoj klub, u njih 13 nije primio gol. Slovaci su ga sada uspjeli probiti, a bude li Andrej Kramarić i u nedjelju igrao kao u četvrtak protiv Azerbajdžana, mogao bi mu baš on zabiti gol. Susreću se njih dvojica i na utakmicama Bundeslige.

Osim vratara, igrač na kojega treba paziti u obrambenoj liniji je Tamas Kadar iz kijevskog Dinama. No, uz njega je i Willi Orban, još jedan igrač iz Bundeslige, nezamjenjiv u Leipzigu.

Orban je ujedno i najskuplji igrač mađarske izabrane vrste. Vrijednost na Transfermarktu procijenjena mu je na 15 milijuna eura.

U mađarskoj momčadi su i Mihaly Korhut iz grčkog Arisa, vrijedni Adam Lang koji igra u rumunjskom Cluju, perspektivni reprezentativac, mladi Adam Nagy, inače član talijanske Bologne... No, u cijelu priču važno je uvrstiti i Laszla Kleinheislera, trenutačnog veznjaka Osijeka. On je iz Astane došao u momčad hrvatskog prvoligaša za koju je dosad odigrao dvije utakmice. Mađarski napad predvodi Adam Szalai, igrač kojeg Kramarić jako dobro poznaje jer su suigrači u Hoffenheimu. No, daleko je njihova reprezentacija od one legendarne mađarske lake konjice koja je pedesetih oduševljavala nogometni svijet.

Predvodili su je Kocsis i Puskas i baš tu njihovu generaciju neki smatraju najboljom momčadi koja je ikada igrala nogomet. Imena tadašnjih mađarskih reprezentativaca znala su se napamet.

Hrvati skuplji, ali i mlađi

Danas je stvar puno drukčija. Istina je da Mađari ulažu velik novac u razvoj nogometa, da grade stadione..., ali trenutačno su tek 51. momčad na Fifinoj ljestvici i daleko su od forme i kvalitete nekadašnje mađarske lake konjice.

Prosječna dob igrača im je 26,8 godina, a vatrenima 26,5 godina. I da se ponovno vratimo na novac, vrijednost mađarske reprezentacije procijenjena je na 55,25 milijuna eura, a vrijednost hrvatske reprezentacije na 396,20 milijuna eura, što znači da su vatreni sedam puta skuplji.

No, kakav je omjer snaga i jesu li se Mađari oporavili od poraza u Slovačkoj vidjet ćemo nakon utakmice. Hrvatska je s Mađarskom dosad sastajala sedam puta i postigla tri pobjede te četiri puta igrala neodlučeno. Prijenos utakmice bit će na Doma TV-u.

