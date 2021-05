Opet neredi: Navijači Uniteda napravili kaos, ispustili gume autobusu Liverpoola

Odgođeni derbi Manchester Uniteda i Liverpoola treba se igrati danas na Old Traffordu u 21.15, no navijači domaćeg kluba čine sve da do utakmice ne dođe.

Navijači su se okupili ispred stadiona, pale baklje i skandiraju. Na terenu su stotine policajaca, a iznad stadiona leti policijski helikopter.

Domaći navijači ranije su blokirali prolaz autobusu koji je igrače Liverpoola vozio na stadion. Čak su mu uspjeli ispustiti gume.

Utakmica Manchester Uniteda i Liverpoola trebala se igrati prije 11 dana, no odgođena je jer su navijači ispred stadiona napravili kaos.

Unitedovi navijači žele odlazak obitelji Glazer koja je vlasnik kluba, a kap koja je prelila čašu bio je pristanak crvenih vragova da sudjeluju u Superligi koja je nakon toga propala.