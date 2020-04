Oni bez obzira na pandemiju koronavirusa žele nastaviti lige

Nogometne Lige petice, a tu prednjače Italija, Engleska, Njemačka i Španjolska, žele pod svaku cijenu nastaviti ovosezonska prvenstva.

I to bez obzira na to što je u sve tri zemlje situacija s koronavirusom više nego kritična. Ideja kako nastaviti i gdje igrati ima na pretek.

Nijemci žele nastaviti prvenstvo već početkom svibnja. Naravno, bez gledatelja, ali pitanje je hoće li momčadi moći putovati iz gradova u gradove i to rilično često u dva mjeseca koliko bi potrajalo njihovo prvenstvo.

Do kraja je preostali devet kola, a trenutačno je vodeći Bayern koji ima četiri boda veš od Borussije Dortmund, te pet od Leipziga.

- Nalazimo se u ekstremno neobičnoj situaciji i prvenstveno trebam razmišljati kako se odnositi prema momčadi s kojom se ne mogu ni rukovati niti mogu bilo koga pozvati na stranu kako bih mu nasamo objasnio što želim, a i sami igrači već mjesec dana nisu odradili normalan trening s loptom. Ipak, moram iznaći rješenja kako bi momčad na dan x bila maksimalno spremna – rekao je Bruno Labbadia, novi trener Herthe.

Talijani imaju ideju da sve utakmice igraju na jednom stadionu. Riječ je o olimpijskom stadionu u Rimu gdje inače svoje utakmice igraju Lazio i Roma.

U Italiji se do kraja mora odigrati još 12 kola. Vodeći je trenutačno Juventus sa 63 boda. Samo bod manje ima Lazio.

Jasno, svih 20 momčadi bilo bi smješteno u Rimu, putovali bi samo od hotela do stadiona i nazad. Naravno, sve utakmice igrale bi se bez gledatelja. U Italiji predviđaju da bi treninzi mogli krenuti 4. Svibnja. Konačna odluka donijet će se u srijedu ili četvrtak.

I Španjolci žele igrati na jednom mjestu. Odabir je pao na Kanarske otoke gdje postoji nekoliko stadiona koja bi zadovoljila sve u uvjete. Jedna od njih je stadion Las Palmasa, klub koji je godinama igrao u Prvoj ligi,a sada je u Drugoj. U Španjolskoj je do kraja ostalo čak 11 kola, a mrtvu utrku za naslov vode Barcelona (58 bodova) i Real (56).

U Engleskoj je do kraja ostalo devet kola. Liverpool ima 82 boda,a drugoplasirani Manchester City 57 i to s utakmicom manje. Sve utakmice igrale bi se na stadionu Wembley u Londonu i to čak četiri dnevno, svaki drugi, treći dan. Jedna od opcija je da se dio utakmica igra na stadionu Burtona.

- Znam da nas čeka puno problema kad dobijemo dozvolu za nastavak sezone. Radit ćemo u restriktivnim uvjetima, morat ćemo odigrati preostalih devet kola u kratkom vremenskom razdoblju, imat ćemo manje vremena da se pripremimo za novu sezonu, ali bolje je da odigramo ovu sezonu do kraja negoli da se za stolom odlučuje tko će biti prvak, tko će u Ligu prvaka, a tko će ispasti iz lige – rekao je Roy Hodgson, trener Crystal Palacea.