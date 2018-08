On je španer, umjetnik s loptom! I neka postane Hrvat

Kakve je dvije majstorije izveo ofenzivni veznjak Dinama Dani Olmo u pobjedi Dinama 2:0 u utorak kod Astane.

Prvo je kod gola za 1:0 suparničkom braniču “prodao sombrero” pa sjajno uposlio Budimira za gol, a potom je Olmo u finišu utakmice zabio fenomenalan pogodak s 25 metara.

I tako još jednom potvrdio da je igrač pred kojim je sjajna budućnost i na kojem će plavi sigurno zaraditi velik novac. A tko je ustvari Dani Olmo, Španjolac koji je prije četiri godine neočekivano stigao u Hrvatsku.

Debitirao kod Segeste 2014.

Kada je u ljeto 2014. godine Zdravko Mamić najavio da će Barceloni “preoteti” njihova kapetana momčadi do 16 godina, mnogi su tu vijest dočekali sa smiješkom. No koji tjedan kasnije tada nepoznati 16-godišnji Dani Olmo iz kultne La Masije stigao je u Maksimirsku 128.

A samo dva dana nakon dolaska u Hrvatsku debitirao je za B momčad Dinama u prijateljskoj utakmici protiv Segeste.

Tu utakmicu kao trener Dinama II vodio je Sreten Ćuk, trener koji je prvih godinu dana u Dinamu bio Olmov šef.

– Sjećam se tog njegova debija, iako je tek stigao u Hrvatsku, odmah je želio igrati taj prijateljski dvoboj sa Segestom. Nažalost, zbog spora s Barcelonom prvih šest mjeseci mogao je igrati samo prijateljske utakmice, a već tada vidjelo se da je jako dobar igrač. Nedostajalo mu je malo snage, jače muskulature, ali odmah se vidjelo da mu je nogomet u krvi. A u toj mladoj momčadi bili su i sadašnji prvotimci Šunjić, Benković, Fiolić, bili smo baš dobri – prisjetio se Ćuk i dodao:

– Fasciniralo me kako se taj mladi dečko odmah uklopio u momčad. Već nakon mjesec dana znao je sve nogometne termine na hrvatskom, a za tri mjeseca već je progovorio i osnove hrvatskog jezika. A ubrzo je sa suigračima iz mlade momčadi počeo pjevati i pjesme na hrvatskom jeziku.

Opisao je Ćuk kako je tekao Olmov razvoj u Dinamu.

– Vidjelo se odmah da mu nedostaje snage i zato smo odmah krenuli s vježbama da to ispravimo. No unatoč toj krhkoj građi Dani je bio dosta jak u duelu, zbog jakih nogu i niskog težišta. Fasciniralo me i to kako se brzo prilagodio, uklopio. Skroman je dečko, ali jako društven, u svakoj ga svlačionici vole.

Ćuk je ponosan što je itekako pridonio Olmovu razvoju, s guštom je gledao njegove majstorije prekjučer u Astani.

– Taj sombrero najbolje pokazuje kakav je Olmo igrač. U našem zagrebačkom žargonu Olmo je španer. Dani je rođeni nogometaš, umjetnik. Nije igrač kalupa, već igra s nadahnućem, baš kao umjetnik. No igre iz prošle i ove sezone tek su početak, može Dani još i puno, puno bolje – kaže Ćuk.

Koje stvari mora popraviti, a koje su mu najveće vrline?

– Morat će još više trčati, s jačim intenzitetom. Tada će biti još opasniji za suparnike. Prednosti su mu pak da je momčadski igrač, ali istovremeno i taj koji voli povući naprijed i zabiti gol. Njega ne trebaš tjerati da ode u napad, da se oslobodi, on to čini instinktivno. Ma siguran sam da će postati vrhunski nogometaš, a volio bih ga jednog dana gledati i u dresu hrvatske reprezentacije – zaključio je Sreten Ćuk svoju priču o Olmu.

No pitanje je hoćemo li Olma gledati u hrvatskom ili možda španjolskom dresu.

– Tužan sam malo što nisam dobio poziv za španjolsku mladu vrstu, mislim da sam napravio dosta dobrih stvari u Dinamu da bih dobio poziv, ali znam da je teško ući u reprezentaciju. Ne mogu ništa drugo napraviti nego i dalje raditi, boriti se da se pokažem u još boljim izdanjima – izjavio je proljetos Olmo, ne skrivajući da mu je zasad prvi izbor ipak Španjolska.

Istovremeno, izbornik mlade hrvatske reprezentacije Nenad Gračan javno je poručio da će se Dani Olmo naći na njegovu popisu čim dobije hrvatske dokumente.

S 20 godina Dani bi još dva ciklusa mogao igrati za reprezentaciju do 21 godine i sigurno bi bio veliko pojačanje momčadi u kojoj su već Vlašić, Brekalo, Sosa, Majer...

Neka ostane što dulje

Dani Olmo nikada nije požalio što je iz Barcelone stigao u Dinamo. Razmišlja zrelo i svjestan je činjenice da je zahvaljujući dolasku u Maksimir odigrao puno više prvoligaških minuta nego njegovi suigrači iz generacije u La Masiji.

– Moja odluka da odem iz Barcelone u Dinamo bila je dobra, znatno sam ovdje napredovao, a moji suigrači iz tadašnje Barce ne igraju nigdje u prvim momčadima, možda jedan u Nizozemskoj koji je onamo otišao iz Manchester Cityja. Ostali, a samo ih je pet ili šest još u Barceloni, u drugoj su momčadi, nemaju baš veliku minutažu, ni približno kakvu ja imam u prvoj momčadi Dinama – realan je Olmo.

A sada će dobivati još više prilika, izborio se za to da postane stožerni igrač i projekt kluba. Prema Transfermarktu, njegova sadašnja vrijednost je 3,5 milijuna eura, no nastavi li se ovako razvijati, iz Maksimira neće otići bez 15-20 milijuna eura odštete. No nadamo se da ćemo se dotad nagledati još njegovih majstorija.