Đokovićeve navijače razljutila karikatura: 'Ovo je užasno, plaćem'

Srpski tenisač Novak Đoković od 4. studenog neće biti prvi igrač svijeta. Na vrhu ATP liste zamijenit će ga, nakon skoro godinu dana, Španjolac Rafael Nadal.

ATP TennisTV je na društvenim mrežama objavio je karikaturu koja je razljutila Đokovićeve navijače.

Novak Djokovic fans fume over tweet hailing rival Rafael Nadal’s return to world No 1 -

'But while the good-natured tweet delighted Nadal fans, Djokovic supporters were not as amused.'

Good-natured? Are we talking about @TennisTV?https://t.co/B6ZLwU8c9Y pic.twitter.com/FOyDstYLQL