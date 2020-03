Odgađa se Liga prvaka, a možda ne bude ni Rotterdama

Niti jedan sport nije imun na koronavirus, a vaterpolo je posebno osjetljiv ako se zna da je Italija, jedna od vaterpolskih velesila, najveće žarište epidemije u Europi. I počele su se već poduzimati konkretne mjere. Europsko plivačko udruženje (Len) u srijedu je odlučilo odgoditi sva natjecanja u vaterpolu.

Zasad su to kvalifikacijski turniri za europska prvenstva u raznim kategorijama, što nas posebno i ne pogađa, ali odgođeno je i 11. kolo Lige prvaka koje se trebalo održati 10. i 11. travnja. Također i utakmica 10. kola između Ferencvárosa i Pro Recca.

Svjetski savez plivačkih sportova (Fina) još se nije oglasio, ali postoji realna bojazan da će se predolimpijski vaterpolski turnir, koji se prema rasporedu trebao održati u Rotterdamu od 22. do 29. ožujka, odgoditi (za svibanj) ili čak i otkazati (pa bi kriterij bio plasman na SP-u, a tu Hrvatska dobro stoji).

Do konačne odluke o tome hrvatski se vaterpolski reprezentativci nastavljaju pripremati u Zagrebu do četvrtka, a planiraju se okupiti i u Dubrovniku u nedjelju 15. ožujka. Prema planu, oni bi se 17. ožujka trebali u Svjetskoj ligi sučeliti s Crnom Gorom u Podgorici, ali sad je i to upitno.