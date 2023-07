Odbio Hrvatsku iako ima naše državljanstvo, a sada je zbog izgovora prezimena razljutio Amerikance

Christian Pulišić predstavljen je kao novi igrač Milana. Potpisao je ugovor na pet godina, a Chelsea će dobiti 20 milijuna eura odštete.

Pulišić igra za SAD, no ima hrvatske korijene i našu putovnicu. Talijani su ga pitali kako se izgovara njegovo prezime budući da ga u SAD-u izgovaraju "Pulisik".

- Blizu smo Hrvatske pa će Pulušić biti OK - odgovorio je novi ofenzivac Milana.

No, to nije dobro sjelo dijelu navijača u SAD-u. Smatraju da mijenja izgovor svoga prezimena s obzirom na to na kojem se dijelu svijeta nalazi. Uz to su pronašli i jedan video u kojem nogometaš govori da se njegovo prezime izgovara "Pulisik".

Pulisic changes his name more often Chelsea changes managers pic.twitter.com/qpTwV55Cjk — Chris Garry 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@Cgarry1022) July 13, 2023

Inače, Pulišićevo pravo ime je Christian Mate, to srednje ime dobio je po svom djedu Mati, koji je rođen na otoku Olibu u zadarskom arhipelagu.

Christian je rođen 1998. u mjestu Hershey u Pennsylvaniji. A zanimljivo, uzeo je hrvatsko državljanstvo kada je imao 17 godina, kad je njegov talent zapazila Borussia Dortmund. Tada mu je dobro došla činjenica da je Hrvatska bila u Europskoj uniji pa nije morao tražiti posebnu dozvolu za rad, koja je u Njemačkoj nužna za sve državljane izvan EU-a.

No, za Hrvatsku nije želio igrati.

- Jednostavno, on je rođen i odrastao u SAD-u, on je Amerikanac i to nam nikad nije bilo upitno - rekao je jednom Pulišićev otac Mark, a sam Christian je ponosan na svoje korijene:

- Bio sam u Zagrebu nekoliko puta. Jako mi se svidjelo. To je predivna zemlja i ponosan sam na svoje hrvatske korijene. Bio sam tamo s djedom i bilo je predivno - rekao je u jednom intervjuu.