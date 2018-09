Očekujem da ću osvojiti nekoliko Grand Slam turnira

Osim što je doveo Hrvatsku u vodstvo od 2:0 Marin Čilić je pobjedom protiv Francesa Tiafoea postao hrvatski rekorder u još jednoj kategoriji: broju pobjeda u Davisovu kupu. Sada ih ima 37, jednu više od Ivana Ljubičića s kojim je do Zadra dijelio prvo mjesto. Ima i najviše pojedinačnih pobjeda (27), samo u broju pobjeda u parovima (10) od njega su još uvijek bolji Ljubičić i Goran Ivanišević (po 13). Kad smo mu spomenuli taj podatak Marin se nasmijao rekavši:

– Rekordi dolaze sami po sebi, ne razmišljam toliko o njima. Ali lijepo je to čuti. Meni je užitak igrati za Hrvatsku u Davisovu kupu, oduvijek je tako bilo jer je ozračje među nama odlično. Važnije od rekorda je to što smo postigli ono čemu smo se nadali protiv tako snažnog suparnika kao što su Sjedinjene Države.

Furiozan početak

Iako ste promijenili podlogu i kontinent, protiv Tiafoea se to nije puno osjetilo. Posebno je bio furiozan vaš početak kada ste imali 6:1, 4:1?

– To sam i tražio od sebe: da otvorim meč na vrhunskoj razini, da odmah postavim stvari na svoje mjesto. Sjajno sam odigrao tih 12 gemova, vezivao viner na vinera, odlično reternirao, a nakon toga doživio sam mali pad u igri. Slabiji rad nogu, malo dekoncentracije, malo nesigurnosti... No, i Tiafoe je pokazao da je kvalitetan igrač, posebno u trećem setu. Mlad je i pred njim je sjajna perspektiva.

Zadarska vas je publika opet podržala na pravi način?

– Ambijent na stadionu je zbilja fantastičan. Zadrani su pokazali da su odlični domaćini, došli su u golemom broju, iako je bio petak, radni dan. I Borni i meni pomogli su podrškom u nekim ključnim poenima. Mi smo uživali na terenu, a nadam se da je i publika uživala na tribinama. Tako je uostalom bilo i protiv Francuza prije dvije godine.

Je li vam žao što u subotu niste igrali parove?

– Nije mi žao. Bilo mi je drago vidjeti Matu i Ivana u akciji.

Vratimo se malo US Openu.

Sjajno ste počeli protiv Nishikorija, a potom izgubili u pet setova. No, bili ste neuobičajeno nervozni, zbog čega?

– Iskreno rečeno, nisam se osjećao najbolje niti prije početka turnira niti poslije. Bio sam svjestan da mi igra nije na pravoj razini.I zato sam tijekom turnira imao puno oscilacija, nisam bio pravi, a to sam osjetio i u meču s Nishikorijem. Fenomenalno sam krenuo, ali nakon toga sam doživio pad u igri, dopustio sam mu da se vrati u meč i dao mu priliku da dođe do rezultata do kojeg je došao. Žalim za tim jer sam osjećao da sam bio bolji igrač na terenu, ali jednostavno to nisam mogao pretočiti u rezultat.

Ipak, ostaje činjenica da ste na US Openu postigli najviše uspjeha. Osim naslova 2014., još ste jednom bili u polufinalu, dva puta u četvrtfinalu. Imate učinak 33-9 u pobjedama (78,5%), na Wimbledonu 28-11 (71,8%).

Zašto vam je US Open tako drag?

– Da, to je Grand Slam turnir koji mi najviše odgovara, osjećam se najbolje tamo. I prije tog osvajanja naslova, na tom sam turniru imao najkonstantnije rezultate. Više je razloga za to: sjajno je ozračje, New York je fenomenalan grad, jedan od najsportskijih gradova na svijetu, divna i brojna publika, a nije zanemariva ni činjenica da se radi o posljednjem Grand Slam turniru u sezoni koji nudi priliku da još nešto popravite što ste u prethodnom dijelu sezone propustili. Sve to iz mene izvlači ono najviše. Uživao sam svih ovih godina na US Openu, podario mi je tu fenomenalnu uspomenu. Što očekujete od nastavka karijere, koji su vam glavni ciljevi?

– Pa, očekujem da bi sljedeće tri, možda i četiri godine, mogle biti moje najbolje godine. Osjećam da sam jako puno napredovao u posljednjih 18 mjeseci. Pronašao sam pravi način za svoju igru. Nadam se da mogu podići razinu te igre za još nijansu-dvije, kao što znam pokazivati u nekim dijelovima mečeva, ustaliti je. Vjerujem da imam kvalitetu da konstantno budem među prvih pet tenisača i to bi me definitivno veselilo. S podizanjem igre i s većom konstantnošću bit ću u situaciji da osvojim još puno GS naslova.

U Zadru nastupate u kockastom dresu koji je specijalno za vas izradila Fila.

– Tražio sam to i oni su mi izašli u susret. Ja sam još 2009., kada smo igrali četvrtfinale s Amerikancima i polufinale s Česima igrao u kockastoj majici. Ostalo je to njima iz tih dana i evo, sada su mi napravili čak i bolju majicu.

Razmišljali ste o oproštaju od reprezentacije, ali promijenio se format Davisova kupa, pa će vam sad biti lakše da ostanete?

Novi format dobar je za mlade

– Nadam se da ću moći igrati i dalje. Sad će to biti u terminu kad završava sezona, neće biti potrebna četiri tjedna nego samo jedan. Posebno sljedeće godine za koju smo već osigurali plasman na završni turnir. Vjerujem da će novi format biti dobar za male države. Mi smo posljednjih godina imali lijepih uspjeha u Davisovu kupu, ali nam to nije donijelo znatniji materijalni probitak. Žao mi je da ITF to nije bolje oplemenio. Sad očekujemo veće prihode zahvaljujući kojima onda možemo više investirati u rad s mladima. Na kraju krajeva, zbog toga i igramo.