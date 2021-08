Novinari još jednom rasplakali jednu od najboljih tenisačica svijeta

Japanska tenisačica Naomi Osaka napustila je u ponedjeljak konferenciju za novinare u Cincinnatiju u suzama nakon što ju je jedan novinar optužio da iskorištava medije kada joj to odgovara.

Novinar iz Cincinnatija je na konferenciji za medije organiziranoj na margini Western and Southern Open turnira sugerirao da Osaka iskorištava interes medija za nju kada joj to odgovara, a da inače izbjegava razgovor s novinarima. Tenisačica se nakon toga, dok je pokušavala formulirati odgovor, rasplakala.

- Čak i kad sam bila mlađa, postojao je veliki interes medija za mene. Mislim da je to i zbog mog podrijetla i zbog toga što igram. U prvom redu, ja sam tenisačica. To je i razlog zašto je mnogo ljudi zainteresirano za mene - rekla je Osaka.

Foto: /Newscom/PIXSELL Naomi Osaka attends an online press conference for the Western & Southern Open tennis tournament in Cincinnati, Ohio, as seen in this screenshot, on Aug. 16, 2021. (Kyodo) ==Kyodo Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

- Stvarno ne mogu ništa učiniti ako nešto kažem ili napišem na društvenoj mreži i onda to izazove veliku medijsku pozornost ili slično... ali želim reći da nisam sigurna kako balansirati to dvoje - dodala je.

Tijekom razgovora s novinarima Osaka je brisala suze, a onda je prekrila oči i lice prije nego je moderator zatražio stanku. Tenisačica je nakratko napustila sobu, no vratila se kako bi završila konferenciju kada se smirila.

Prije početka Roland Garrosa Osaka je objavila da će bojkotirati obavezne konferencije za medije zbog svog svog mentalnog zdravlja. Kada je počeo turnir, odustala je od nastupa jer nije htjela razgovarati s novinarima što su organizatori novčano kaznili.

