Novi trener Uniteda: Vjerujem da ćemo vratiti dobra vremena

Erik ten Hag u razgovoru za klupsku stranicu Manchester Uniteda, govorio je o aktualnostima u momčadi te planovima za novu sezonu.

Manchester United iza sebe je ostavio jednu od najlošijih sezona u posljednjih 20-tak godina, klub neće igrati Ligu prvaka u novoj godini, a navijači su uznemireni što pojačanja stižu na kapaljku. Trenutno je potpisan samo jedan igrač, iz Feyenoorda je stigao bek Tyrell Malacia za 17 milijuna eura. Istovremeno, svi najveći rivali troše velik novac kako bi doveli nove igrače.

U takvim okolnostima, Erik ten Hag odveo je momčad na Tajland gdje će se odraditi prvi dio priprema za novu sezonu.

Foto: John Sibley/REUTERS Soccer Football - Premier League - Crystal Palace v Manchester United - Selhurst Park, London, Britain - May 22, 2022 New Manchester United manager Erik ten Hag, Mitchell van der Gaag, director of football John Murtough, Steve McClaren and chief executive officer Richard Arnold in the stands Action Images via Reuters/John Sibley EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: John Sibley/REUTERS

“Bez obzira na sve što se događa oko kluba, uvjeren sam da navijači vjeruju da će se stvari promijeniti na bolje, a osobno vjerujem da ćemo vratiti dobra vremena,” kazao je nizozemski trener, a potom je najavio kako želi da njegova momčad izgleda na terenu, prenosi Sportklub.

“Želimo igrati proaktivan stil nogometa, s loptom i bez nje. Moramo biti hrabri i konstantno tražiti posjed lopte i stvarati opcije prema golu protivnika. A kad lopta nije u našim nogama, moramo postaviti stil igre koji će forsirati presing, a to se može ostvariti samo ukoliko djelujemo kao momčad.”

Donedavni trener Ajaxa prokomentirao je i dovođenje Tyrella Malacije.

Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION File photo dated 07-05-2022 of Manchester United's Cristiano Ronaldo who says he is happy to be at Manchester United and has targeted winning trophies under Erik Ten Hag next season. Photo: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION

“On je moderan bočni igrač, odgovara nam njegov profil, način igre i posebno kako pokriva poziciju na kojoj se nalazi. Ali isto tako, ima pozitivne karakteristike u napadačkim akcijama.”

Manchester United će prvu predsezonsku utakmicu odigrati u Bangkoku protiv najvećeg rivala Liverpoola, dvoboj je na rasporedu u utorak. Nakon Redsa, slijedi put u Australiju gdje će se odigrati susreti s Melbourne Victoryjem, Crystal Palaceom i Aston Villom.