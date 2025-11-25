Novi šok za Brunu Petkovića u Turskoj! Navijači ne vjeruju što je predsjednik izgovorio...

Kada je u srpnju Bruno Petković stavio potpis na ugovor s turskim Kocaelisporom, činilo se da je saga oko njegove budućnosti napokon završena na zadovoljstvo svih uključenih strana. Predsjednik kluba, Recep Durul, tada je napravio sve što je bilo u njegovoj moći kako bi doveo hrvatskog napadača u svoje redove, uključujući i osobni dolazak u Zagreb kako bi finalizirao pregovore koji su prethodno bili na rubu propasti zbog financijskih nesuglasica. Taj čin mnogi su protumačili kao "vraćanje duga" navijačima i ispunjenje velikog obećanja o dovođenju zvijezde u klub koji se tek vratio u elitu. Petković je potpisao ugovor do lipnja 2027. godine, a očekivanja su bila ogromna, no idila nije dugo potrajala jer su se već u studenom pojavili prvi, vrlo ozbiljni problemi koji prijete potpunim raspadom suradnje. Naime, prema informacijama koje su prošlog tjedna preplavile turske medije, Petković je poslao službeni zahtjev klubu tražeći isplatu zaostalih dugovanja, čime je jasno dao do znanja da njegovo strpljenje ima granice.

Situacija je postala dramatična jer se ne radi o malom iznosu, već o navodnom dugu od čak 650 tisuća eura, što je svota koja bi ozbiljno uzdrmala i mnogo stabilnije klubove od novog turskog prvoligaša. Prema dostupnim informacijama, Kocaelispor ima rok od samo deset dana da podmiri svoja dugovanja prema hrvatskom napadaču, u suprotnom Petković ima puno zakonsko pravo jednostrano raskinuti ugovor i napustiti klub kao slobodan igrač, uz potraživanje cjelokupnog iznosa ugovora. Ovo je izazvalo pravi šok među navijačima koji su strahovali da će izgubiti svoju najveću zvijezdu tek nekoliko mjeseci nakon njegova dolaska. Ipak, ono što je uslijedilo nakon objave ovih vijesti, dodatno je zbunilo, pa čak i šokiralo javnost, ali ovaj put u režiji samog predsjednika kluba. Umjesto gašenja požara i smirivanja tenzija oko financijske krize, Recep Durul je istupio s izjavama koje odišu nevjerojatnim optimizmom, kao da se u pozadini ne odvija prava drama s njihovim najskupljim igračem.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U trenutku kada mu najbolji igrač prijeti odlaskom zbog neisplaćenih plaća, Durul je odlučio govoriti o europskim ambicijama, što je u potpunom kontrastu s trenutnom realnošću kluba. "Postavili smo si cilj da ove godine odemo u Europu. Ako Bog da, uspjet ćemo. Naš cilj i san je završiti prvu polovicu sezone među prvih osam momčadi", poručio je predsjednik Kocaelispora, Recep Durul, ignorirajući "slona u sobi". Njegove riječi odjeknule su turskim medijskim prostorom, ostavljajući mnoge u nevjerici. Dok se klub bori s osnovnim obvezama prema igračima, predsjednik najavljuje pohod na europska natjecanja, pozivajući se na božju pomoć i visoke ciljeve. Ovakav pristup može se tumačiti na dva načina: ili kao pokušaj skretanja pozornosti s gorućih financijskih problema i smirivanje javnosti grandioznim obećanjima, ili kao potpuni gubitak dodira s realnošću u kojoj se klub trenutno nalazi.

Ambicije koje je iznio Durul – završetak prve polovice sezone među osam najboljih i plasman u Europu – svakako su pohvalne sa sportskog aspekta, ali postaju upitne kada se stave u kontekst financijske nestabilnosti i nezadovoljstva u svlačionici. Ako klub ne uspije pronaći novac u zadanom roku, ne samo da će snovi o Europi postati daleki, već bi se mogli suočiti s borbom za opstanak bez svog ključnog napadača. Bruno Petković, koji je u Tursku stigao kao veliko pojačanje, sada je postao simbol raskoraka između želja uprave i mogućnosti klupske blagajne, a rasplet ove situacije s nestrpljenjem se iščekuje u narednim danima.