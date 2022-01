Nove informacije nisu dobre: Ovo dugo traje, male su šanse da će Novaka pustiti u Australiju

Novak Đoković se i dalje nalazi na ispitiavanju na melbrunškom aerodromu, a to nisu dobre informacije tvrdi Paul Sakkal, tamošnji politički novinar.

- Šest sati nakon što je Đoković sletio u Melbourne i dalje ga ispituje tamošnja granična policija na aerodromu u sobi. Provjeravaju dokumente koji bi podržali Novakovo medicinsko izuzeće, ali jedan izvor kaže da što duže traje ispitivanje, sve su manje šanse da će dobiti dopuštenje za ulazak u državu.

At 5.30am, 6 hours after Novak Djokovic landed in Melbourne, he's still being questioned by Border Force officials in an airport room. They're assessing docs to support his vax exemption. A source said the longer it goes, the smaller the chance he'll be permitted entry @theage https://t.co/KwEAdCTQjN