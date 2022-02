Novak Đoković nije imao loše namjere, nakon Australije mi je ostao gorak okus

Teniska Istarska rivijera ove godine slavi 50. obljetnicu postojanja, a tim povodom gost Večernjakove televizije bio je Branimir Horvat, dugogodišnji direktor tog turnira (od 1994.), inače bivši tenisač, teniski trener, izbornik Fed kup reprezentacije..

- Pred nama je jubilarno 50. izdanje i to je zbilja lijepa godišnjica. Gradili smo tu priču, nastavili ono što su nam prethodnici pripremili i osmislili, postavili turnir na noge, doveli ga do najviše razine do koje ovakvi turniri mogu doći. Zadovoljan sam i sretan zbog toga, ponosan na sve što smo dosad napravili. Ove godine povećan je nagradni fond s 15 na 25 tisuća USD i to je jedan novi iskorak - kaže Horvat.

Počinjete u Poreču i to već 3. ožujka kad počinju pretkvalifikacije, poslije dolaze Rovinj i Opatija?

- Raspored je sličan svake godine. Dolazi nam veliki broj igrača, na sva tri turnira nastupit će više od 150 igrača, možda taj broj ide i prema 200, a s njihovom pratnjom to je uistinu puno ljudi. I gostiju. I to je taj spoj sporta i turizma. U ožujku, kad sezona još nije počela, doći će nam gosti iz čitavog svijeta i sa svih kontinenata. Mnogi od njih prvi puta će otkriti Hrvatsku, Istru i istarske gradove.

Tko nam dolazi od poznatijih imena?

- Nema možda toliko zvučnih imena, ali je puno mladih, a mi se fokusiramo na naše: na Milija Poljička, drugog juniora svijeta, potom na Dinu Prižmića, Luku Mikruta, Ivana Šodana. Tu su i stariji koji ove turnire koriste kao pripremu za svoju sezonu, među ostalima nastupit će i Duje Kekez, pobjednik prethodnih godina.

I Ivo Karlović je karijeru počinjao na Istarskoj rivijeri, bi li i njemu ovi turniri ove godine bili zanimljivi?

- U kontaktu sam s Ivom, on je i član našeg kluba, ali neće doći u Istru ove godine. On je zbilja poseban igrač, posebna osoba, ima smisla za humor i njegova je karijera išla drugačije od većine drugih igrača. Kod nas u Hrvatskoj možda ga i ne cijene toliko i dovoljno s obzirom koliko je on napravio. Roditelji i okruženje nisu ga mogli u tome do kraja pratiti na početku, i ja sam jedan od tih koji mu je pomogao. Na jednom od tih naših ATP Challengera nije imao sportsku odjeću, nije imao tenisice, mi smo mu taj problem riješili barem na nekoliko mjeseci. On je to jako cijenio. Sam se izborio za sve, a ono što je on napravio u karijeri zbilja je fantastično. Da sad ne nabrajamo sve njegove uspjehe, pobjeđivao je i najbolje igrače svijeta.

I ima 3-1 protiv Đokovića?

- Da i to. Drago mi je da Ivo još nije službeno rekao da prestaje, ali mislim da sve ide u tom smjeru, ima i obitelj i prioriteti se mijenjaju.

Kako vi gledate na situaciju u kojoj se našao Novak Đoković? U Australiji na početku godine, ali i u sljedećem razdoblju...

- Meni kao nekom tko dolazi iz tenisa nakon Australije ostao je gorak okus u ustima. Stvorio se jedan kontekst koji nije bio dobar za tenis. Ali svaki čovjek ima pravo na svoj izbor, pa tako i Novak. To je njegov način razmišljanja, način na koji se odnosi prema svom tijelu. Šteta što je tako ispalo. Nitko ja mislim nije imao loše namjere, ali na kraju je ispalo loše. Ne služi na čast organizatorima. Izgubio je Novak, ali i Australci. Na sljedećim turnirima bi barem trebao imati čišću situaciju. Ali za tenis je šteta ako Novak neće igrati na tim najvećim turnirima - zaključio je Horvat.