Za rusku vojsku bio je nesposoban jer je nedonošče, a sada žari i pali, prvi je tenisač svijeta

Od ponedjeljka će 26-godišnji Danil Medvjedev biti prvi tenisač svijeta, kao treći Rus na toj poziciji. Prije njega je od tenisača iz najbrojnije slavenske nacije to pošlo za rukom još samo Jevgeniju Kafeljnikovu (1999.) i Maratu Safinu (2000.-2001.). Medvjedev će također biti prvi tenisač izvan tzv. velike trojke (Federer, Nadal, Đoković), koji će nakon Andyja Murraya (2016.) na neko vrijeme prekinuti vladavinu Novaka Đokovića započetu u srpnju 2011. godine. Možda će je i okončati, nikad se ne zna... A posljednji koji je bio na prvom mjestu izvan tzv. velike četvorke (Federer, Nadal, Đoković i Murray) bio je Andy Roddick još tamo u veljači 2004.

Želi se osvetiti Rafi

Sve to dogodit će se zahvaljujući dvjema činjenicama: da će Novak Đoković ostati bez bodova s lanjskog Australian Opena, a još je na turniru u Dubaiju ispao u četvrtfinalu (senzacionalni poraz od Čeha Veselog, 123. tenisača svijeta), te da je Danil Medvjedev, ponovno bez izgubljenog seta, na ATP 500 turniru tenisača u Acapulcu ušao u polufinale. Njegova posljednja žrtva bio je Japanac Yoshihito Nishioka, 103. tenisač svijeta, kojemu je zahuktali Rus prepustio samo pet gemova (6:2, 6:3).

- Nije lako igrati nakon što doznate takvu vijest: da je Đoković izgubio i da je prvo mjesto vaše. Nisam bio siguran da mi Đokovićev poraz donosi broj jedan sve dok mi na mobitel nisu počele stizati čestitke. Nedvojbeno sjajna vijest, neću kriti. Ali jednako je bilo važno pobijediti, kao uostalom u svakom meču u kojem igram - kazao je dobro raspoloženi Medvjedev koji je sad, što se tiče ovogodišnjeg učinka, na omjeru 12-2. Jedina dva poraza doživio je od Nadala u finalu Australian Opena i, prije toga, od Francuza Humberta u Svjetskom kupu.

A sad mu se, u polufinalu u Acapulcu, pruža prilika da Rafi, koji u Meksiku igra jednako uvjerljivo (za polufinale je nadjačao Amerikanca Paula sa 6:0, 7:6 (5) i tako postigao 13. uzastopnu pobjedu ove godine), uzvrati za poraz u finalu u Melbourneu, koji je, sjećamo se, jako zabolio Rusa.

- Uvijek je posebna stvar igrati protiv Rafe i ne krijem da mu se želim “osvetiti” za poraz u finalu Australian Opena. Moram učiti od najboljih, a to su Nadal, Đoković i Federer. Kad god bi doživjeli neki poraz, u sljedećem susretu su se borili da uzvrate istom mjerom. Ponekad bi u tome uspjeli, ponekad ne, ali uvijek im je to bio veliki motiv - istaknuo je Medvjedev.

Iako je već godinama u vrhu, a osvojio je i 13 turnira među kojima i lanjski US Open, Moskovljanin će se tek ovih dana naći u središtu svjetske teniske javnosti. A interes novinara bit će još veći s obzirom na to da je zemlja iz koje dolazi izvršila agresiju na Ukrajinu. To pitanje Medo nije mogao zaobići ni u Acapulcu:

- Nije mi lako odavde iz Meksika gledati vijesti iz naše regije. Kao tenisač želim promovirati mir u svijetu. Mi igramo u tako puno zemalja i sve ih doživljavamo kao svoje. Tako sam se osjećao još dok sam u juniorskim danima igrao u mnogim gradovima i zemljama. Nije se to promijenilo ni sada kada sam profesionalac. Nije lako slušati sve to što dolazi, ja sam za mir - napomenuo je Medvjedev propustivši jasno osuditi ruski režim i Putina za nesmiljenu agresiju na susjednu Ukrajinu.

Umjesto toga, dodao je:

- Nikome nije lako, svi iz sata u sat prate što se događa. Zbog svega toga, nije mi bilo lako usredotočiti se na tenis. On je važan, ali nije najvažniji. Važniji su ljudski životi - zaključio je.

Bio genij u školi

Danil nije ni u kakvom srodstvu s bivšim tenisačem Andrejem Medvjedevom, koji je Ukrajinac. Kad je imao devet godina, roditelji su ga odveli na plivanje, ali on je na bazenu vidio obavijest o teniskoj školi i tako je počelo. Oni koji ga dobro poznaju kažu da je iznimno inteligentan, što potvrđuju činjenicom da tečno govori tri jezika - ruski, engleski i francuski - kao i podatkom da je u fizičko-matematičkoj gimnaziji posljednja dva razreda završio u jednoj godini.

No, zato je bio službeno nesposoban za (rusku) vojsku jer je - rođen kao nedonošče. A sad žari i pali teniskim arenama.