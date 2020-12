Norveška uvjerljiva protiv Nizozemske, izjednačila se s Hrvatskom

U drugom susretu 1. kola skupine II drugog kruga natjecanja na Europskom prvensrtvu za rukometašice, u kojoj igra i Hrvatska, Norveška je uvjerljivo svladala Nizozemsku sa 32-25 (16-10).

Glavne kandidatkinje za naslov Norvežanke već u otvaranju utakmice uspjele su se odvojiti od aktualnih svjetskih prvakinja Nizozemki te do poluvremena ostvariti prednost od šest pogodaka. U nastavku je razlika u korist Norvežanki rasla i do čak 11 golova (28-17) prije no što su Nizozemke ublažile poraz.

Nora Mork s osam i Stine Oftedal s pet golova predvodile su Norvežanke, dok je Angela Malestein s pet pogodaka bila najefikasnija kod Nizozemki.

Norveška je preuzela vodstvo na ljestvici sa šest bodova, koliko ima i druga Hrvatska, dok je Nizozemska ostala na dva boda, koliko ima i Njemačka. U skupini su još Mađarska i Rumunjska koje su bez bodova.

Hrvatska će sljedeći nastup imati upravo protiv Norveške u subotu od 18.15 sati.

SKUPINA I (Herning):

Crna Gora - Rusija 23-24 (13-13)

Francuska - Španjolska 26-25 (16-10)

TABLICA:

1. Rusija 3 3 0 0 85-71 6

2. Francuska 3 3 0 0 73-68 6

3. Danska 2 1 0 1 48-42 2

4. Švedska 2 0 1 1 49-53 1

5. Španjolska 3 0 1 2 67-78 1

6. Crna Gora 3 0 0 3 65-76 0

SKUPINA II (Kolding):

Hrvatska - Rumunjska 25-20 (14-10)

Nizozemska - Norveška 25-32 (10-16)

TABLICA:

1. Norveška 3 3 0 0 102-68 6

2. Hrvatska 3 3 0 0 76-67 6

3. Nizozemska 3 1 0 2 78-83 2

4. Njemačka 2 1 0 1 45-61 2

5. Mađarska 2 0 0 2 46-52 0

6. Rumunjska 3 0 0 3 59-75 0