Nogometašica otkrila da ju veseli kad čuje da je lijepa, ali i da je dobivala svakakve ponude

Nogometašica švicarskog Grasshoppera i hrvatske reprezentacije Ana Maria Marković (22) komentirala je nedavne medijske natpise da je jedna od najljepših nogometašica na svijetu u intervjuu za švicarski 20 Minuten.

- Sviđali su mi se članci koji me nazivaju najljepšom nogometašicom ili jednom od najljepših jer me veseli kad čujem da sam lijepa. Ali, onda su se pojavili novinski članci u kojima sam opisana kao najseksi nogometašica - istaknula je Ana Maria pa nastavila:

- To mi se nije svidjelo. I zbog obitelji. Mislim da morate paziti što pišete o ljudima... Ali općenito nije bilo toliko loše.

Hrvatska reprezentativka trenutno je na odmoru na Jadranu, što je podijelila i sa svojim pratiteljima na Instagramu. Kaže da joj je Instagram vrlo bitan jer joj je izvor prihoda, ali i da putem njega može stalno biti u kontaktu sa svojim fanovima koji su joj također bitni. Međutim, društvene mreže imaju i lošiju stranu. Otkrila je da je dobila svakakve ponude.

- Puno mi je ljudi pisalo i predstavljalo se kao menadžeri, ali točno sam znala što od mene žele. Nikada me nisu vidjeli kako igram nogomet, gledaju neke druge stvari i zbog toga mi je žao. Mnogi su me također znali natjerati da se osjećam lijepom, i to samo zato da bi mogli zaraditi na meni na društvenim mrežama - rekla je.

Ana Maria je rođena u Zürichu, a već u prvom nastupu postigla je pogodak za Hrvatsku. Bilo je to lani u kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na Svjetsko prvenstvo.