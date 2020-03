Nogometaš zaražen koronavirusom ispričao kako živi, jedna stvar ga je zaprepastila

Nogometaš trećeligaša Reggiane Alessandro Favalli jedan je od 41,035 osoba koja se u Italiji zarazila koronavirusom. Ovaj je 27-godišnjak za BBC ispričao sve što mu se događalo.

- Osjećao sam se vrlo nelagodno kada sam se probudio 2. ožujka. Imao sam vrućicu, glavobolju i oči su mi gorjele. Već sam tijekom noći imao simptome, drhtao sam od prehlade. Postao sam sumnjičav. Već sam u siječnju imao gripu. Zvao sam obitelj i svi su imali iste simptome. Budući da se o koronavirusu već naveliko govorilo u medijima, odmah sam znao o čemu se radi - rekao je Favalli koji se nikad nije osjećao loše kao neki drugi oboljeli.

- Temperatura nikad nije prešla 37.8° C. Imao sam je tri dana, ali do trenutka davanja brisa već sam se dobro osjećao. Imao sam i glavobolju, ali to nije dugo trajalo. Nikad se nisam uplašio za sebe jer se nikad nisam osjećao jako loše. Više sam se brinuo za svoje rođake koji su teže pogođeni od mene, možda zbog njihove starije dobi i tjelesnog stanja.

Favalli živi u jednom selu pokraj grada Reggio Emilia na sjeveru Italije. Povukao se u izolaciju, a supruga Miriam mu skuha obrok i ostavi tanjur ispred vrata.

- Miriam nema simptome, nisam joj želio naštetiti. Nisam imao problem s apetitom, stalno sam mogao jesti. Uzet ću bris dva tjedna nakon što sam se testirao. Ako je negativan, moram ga ponoviti nakon nekoliko dana i potvrditi rezultat - rekao je nogometaš i dodao:

- Izolacija je psihički teška. Navikao sam se na društveni život. Živim sa suprugom, imam prijatelje, treniram svaki dan sa suigračima. Ako nešto imao pozitivno u ovome, to je što sam naučio koliko su važni ljudi oko nas.

Neugodno su ga iznenadili klubovi koji su željeli nastaviti igrati unatoč pojavi virusa.

- Bio sam zaprepašten kada sam vidio da neki klubovi i lige žele nastaviti natjecanja. Čak i igranje pred praznim tribinama pogrešna je odluka. Igrač se može zaraziti na terenu. Pretpostavljam da tada problem nije ozbiljno shvaćen. Siguran sam da bi se odmah prestalo igrati da je neki igrač iz Serie A zaražen u to vrijeme.