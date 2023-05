Nitko od Hrvata u Petici ne igra više od Rakete s 35 godina!

Ivan Rakitić nastavlja pisati povijest Seville i hrvatskog nogometa zlatnim slovima. Naš je bivši reprezentativac bio najbolji igrač Seville u dramatičnoj uzvratnoj utakmici polufinala Europske lige protiv Juventusa (2:1) zaradivši ocjenu 8.1 na platformi Sofascore. Jedini bolji pojedinac bio je vratar Juventusa Szczesny s ocjenom 8.3.

Prema Sofascoreovoj statistici, Ivan je imao 88 posto točnih dodavanja (80/91), 14 centaršutova, 11 dugih lopti, 4 šuta izvan okvira, 5 od 11 dobivenih duela na tlu, 1 od 3 dobivena zračna duela...

Kapetan u Torinu

Za podsjetnik, Ivan Rakitić sad već davne 2014. godine bio je prvi kapetan nekoga kluba u finalu europskoga kupa koji je istodobno osvojio trofej i bio proglašen najboljim igračem finala. Toga 15. svibnja 2014. u Torinu Sevilla je u finalu Europske lige na jedanaesterce svladala Benficu, a Raketa je postao drugi Hrvat koji je u finalu europskog kupa podignuo pobjednički trofej. Prije njega to je 2009. godine ostvario Darijo Srna sa Šahtarom, također u Europskoj ligi.

– Teško mi se i nasmijati ili bilo što drugo s obzirom na veliki napor. U finale je ušla bolja momčad. Ovo je bila prekrasna noć za sve ljubitelje nogometa. Vjerojatno su i oni koji nisu navijali za nas, a zatekli su se na stadionu, postali nešto veći "sevillisti" – rekao je Rakitić nakon pobjede nad Juventusom pa dodao:

– Ponekad nije potrebno tražiti objašnjenje, nego samo raditi i uživati. Ovo natjecanje posebno nam je drago, jako smo vezani za njega posljednjih 15 godina.

Pozvao je navijače Seville da dođu u što većem broju na finalnu utakmicu u Budimpeštu 31. svibnja, gdje će im suparnik biti Roma. – Što god im bude trebalo, ja ću im pomoći da stignu u što većem broju – zaključio je Rakitić.

Tako se sezona iz noćne more za Raketu i Sevillu pretvara u sezonu iz snova. Naime, Sevilla je zbog loših rezultata u domaćem prvenstvu ove sezone već smijenila dvojicu trenera, Julena Lopeteguija i Jorgea Sampaolija, a u finale Europske lige uveo ih je treći stručnjak, 62-godišnji Španjolac Jose Luis Mendilibar. On je na putu do finala izbacio Manchester United i Juventus.

Zanimljivost je da je Sevilla u uzvratnoj utakmici s Juventusom u prvih 11 imala trojicu igrača koji zajedno imaju čak 107 godina: Fernando i Rakitić, koji su izdržali svih 120 minuta, imaju po 35, a kapetan Navas 37 godina. Sliku "staračkog doma" sevillista upotpunio je i 35-godišnji Argentinac Papu Gomez, koji je ušao u produžecima.

Ivan Rakitić u ovoj sezoni nije kapetan Seville, nego je to legenda kluba Jesus Navas, ali Ivan je ključni i neprocjenjivi igrač sredine terena. To ćemo potkrijepiti i konkretnim brojkama: Ivan je u ovoj sezoni skupio čak 47 nastupa za Sevillu u svim natjecanjima, pritom postigao dva pogotka i šest puta asistirao za pogotke.

Od 37 hrvatskih nogometaša u ligama Petice, najveći broj klupskih nastupa ove sezone ima Luka Modrić, čak 48, dok Rakitić za sada ima jedan manje, ali i najveću minutažu: na terenu je ukupno proveo 3229 minuta, nasuprot Modrićevih 2960 minuta. Jedini naš reprezentativac koji je bio više korišten ove sezone ne igra u Petici, nego u – Škotskoj. Borna Barišić u 45 nastupa skupio je 3834 minute na travnjaku.

No vratimo se Rakitiću i njegovim dosezima. U utakmici protiv Juventusa upisao je svoj 29. nastup u grupnoj i eliminacijskoj fazi Europske lige, po čemu je hrvatski rekorder. Prvi do njega je Darijo Srna s 22. Međutim, kad se ujedine nastupi u Europskoj ligi (grupna faza, eliminacije i kvalifikacije) i Kupu Uefe, hrvatski rekorder je Mladen Petrić sa 63 nastupa, drugi je Srna s 54, a Rakitić treći s 46.

Deseti u La Ligi

Ivan će u finalu Europske lige ostvariti svoj 140. nastup u svim europskim natjecanjima, po čemu je treći u poretku naših nogometaša, iza Darija Srne sa 143 i Modrića sa 142 nastupa. Osvoji li Sevilla Europsku ligu, plasirat će se izravno u Ligu prvaka sljedeće sezone pa bi se Ivan i Luka mogli nastaviti nadmetati za spomenuti rekord.

U suprotnom, Ivan gubi utrku jer Sevilla bez europske titule neće vidjeti Europu, budući da je tek desetoplasirana u španjolskom prvenstvu. Sevilli uoči finalu ide u prilog nestvaran podatak: u svih dosadašnjih šest finala Europske lige bila je pobjednik: nad Middlesbrougom (2006.), Espanyolom (2007.), Benficom (2014.), Dniprom (2015.), Liverpoolom (2016.) i Interom (2020.).

I na kraju, Ivan Rakitić igrat će svoje treće europsko finale, nakon spomenutoga sa Sevillom u EL-u 2014. i s Barcelonom u Ligi prvaka 2015. godine. Više europskih finala od Ivana imaju Luka Modrić i Mateo Kovačić, obojica po pet, dok je Zvonimir Boban tri puta s Milanom bio ušao u finale Lige prvaka: 1993. bio je prekobrojan stranac, a 1994. i 1995. nastupio je u finalima.