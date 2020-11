Nitko im ne vjeruje da nisu sestre: Žene oko slavnog nogometaša ne stare...

Maria i Daniela su jako bliske. Često izlaze zajedno i poziraju na provokativnim fotografijama koje objavljuju na društvenim mrežama. Izgledaju kao prave bliske prijateljice, recimo, iz škole. Samo što one to nisu. One su majka i kćer s 24 godine razlike, a nitko ne bi to pogodio.

Dapače, mnogi misle da su sestre, a kada pogledate fotografije nije niti čudno.

One su Daniele Siman (45) i njena kćer Maria (21) koja je tek proslavila 21. rođendan, a obje su povezane sa slavnim španjolskim nogometašem. Cesc Fabregas (33) je Danielin suprug, a Marijin očuh i, kaže, ne bi ju mijenjao ni za što.

S Danielom je u braku od 2018. i s njiom ima troje djece, a često ljudi ne mogu vjerovati niti da je ona 12 godina starija od njega.

Maria je njena kći iz prvoga braka u kojemu je bila s tajkunom Elijem Taktoukom od kojega se razvela 2011. S njim je dobila i sina.

Fabregas se sjajno složio s njenom djecom iz prvoga braka.

- Ne mogu vjerovati da smo počeli ovo putovanje kada si imala devet godina, a sad ti je već 21. Tvoja mama napravila je sjajan posao jer si odrasla u ženu kakva si danas. Ti si najljubaznija osoba koju sam upoznao i ponosan sam što sam tvoj očuh iako je to samo riječ. Osjećam da sam ti mnogo više od toga, i ne bih te menjao ni za jednu kćer na svijetu. Ostani tako skromna i slatka - napisao je Fabregas koji trenutno igra za Monaco.