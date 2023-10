Nikolić: 'Šoka je rekao da ne treba pomoćnika...'

domaći nogomet

Podršku nije imao Dario Šimić, ali možda hoće netko 'podobniji' i s manje 'svojega ja'

U ovom trenutku kontinuitet, kad je o prvoj momčadi riječ, imat će Sergej Jakirović. On dobro poznaje svoju momčad i zna kakvi bi mu igrači trebali u zimskom transfernom prozoru, vjerojatno ih i on već prati i pratio ih je i u dogovoru sa Šimićem. No, ne bi bilo dobro Jakiroviću uz trenerski posao dodati i funkciju sportskog direktora