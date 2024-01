Nijemci udarili po Bjelici: Mora odmah dobiti otkaz, nezamislivo je to što je napravio!

Nenad Bjelica jučer je bio glavna vijest svih njemačkih sportskih medija. Nažalost, u negativnom kontekstu. Podsjetimo, Bjelica je fizičkim napadom na suparničkog igrača zasjenio sve ostale aktere zaostale bundesligaške utakmice Bayern – Union Berlin (1:0). U 74. minuti Bayernov nogometaš Leroy Sane želio je uzeti loptu kako bi izveo aut i tom prilikom je loptu izbio iz ruke Bjelici, koji ju je zadržavao. Hrvatski trener berlinskog kluba na to je suparničkog igrača gurnuo i udario u lice, zbog čega je isključen.

Nakon što su Bjelicu jedva izvukli iz klinča sa Saneom, poslan je na zapadnu tribinu Bayernova stadiona. No ni tamo se nije smirio. Bild piše ono o čemu svjedoče fotografije: "Dok je hodao prema svom mjestu, svađao se s navijačima Bayerna pa su morali intervenirati zaštitari. No Bjelica se i po njihovu dolasku nastavio svađati s gledateljima i ljutito gestikulirati prema njima. Na kraju su ga ipak uspjeli dovesti do novinarske lože, u kojoj su ga okružila tri zaštitara."

Bild, najčitaniji europski medij, o Bjeličinu divljanju piše i u komentaru naslovljenom "Union mora odmah otpustiti skandaloznog trenera". U tekstu navodi: "Neobjašnjivo pomračenje uma Nenada Bjelice u Münchenu je dno dna u nizu negativnih događaja u tom klubu. Bjelica se ponio potpuno nesportski time što je suparničkog igrača dva puta udario u lice. Bez obzira na to bio isprovociran ili ne."

Nijemci kažu da je posebno uznemirujuće to što Bjelica poručuje da se ne želi ispričati Saneu.

"To znači da ga ne zanima fair play. Time nije samo prestao biti uzor svojim igračima nego je i cijeli klub doveo u dramatičnu situaciju. Nezamislivo je zašto je tako reagirao" piše Bild.

Njemački nogometni savez jučer je ekspresno kaznio Bjelicu, Hrvat je dobio tri utakmice kazne. Na kraju je još dobro i prošao, jer tijekom dana spominjala se i kazna do 10-ak utakmica.

Zbog incidenta Union bi ipak mogao otpustiti Bjelicu. Jer, dio navijača Uniona smatra da opstanak u ligi ne smije ugroziti to što je njihov klub u iduće tri utakmice ostao bez trenera. Berlinski mediji već su pronašli i nasljednika. Steffen Baumgart navodno je već kontaktiran te želi prihvatiti poziv u pomoć svoga kluba.

"U svakom slučaju, predsjednik Uniona Dirk Zingler je u dvojbi: treba li ostati uz trenera jer je dio obitelji ili ga otpustiti zato što su interesi kluba iznad svega? Jedno je jasno, ako Union zadrži Bjelicu i ispadne iz lige, oni koji su tako odlučili bit će odgovorni", zaključuje Bild.

Ima i onih u Hrvatskoj koji priželjkuju rasplet u kojem bi Bjelicu potjerali iz Uniona. Naime, dio navijača Dinama smatra da bi Osječanin bio idealno rješenje za klupu uzdrmanog prvaka Hrvatske. No, pitanje je imaju li u Maksimiru dovoljno novca za Bjelicu...