Nijemci se željeli nagoditi s Vuškovićem zbog afere doping, on je to odbio

Perspektivni hrvatski nogometaš Mario Vušković (21) prolazi kalvariju nakon što je prošle jeseni bio pozitivan na dva dopinška nalaza. Stoper njemačkog drugoligaša HSV-a tvrdi da nije kriv i kako nije uzimao nikakav doping.

Prošlog petka trebala je doći konačna presuda u ovom slučaju, ali je sudac Stephan Oberholtz odlučio uzeti još malo vremena. Konačnu odluku trebali bismo doznati u ruku od dva tjedna.

No, njemački mediji sada su objavili informaciju koja itekako ide u prilog tvrdnji da je Vušković nevin. Navode da su iz njemačkog saveza našem nogometašu ponudili suspenziju na godinu dana, no njegov je tim to odbio. Vušković i njegovi odvjetnici uvjereni su da je nevin i da će to pokazati C uzorak.

Vuškoviću prijete četiri godine suspenzije od nogometa. Ugovor s HSV-om mu traje do 2025. i ako bude proglašen krivim, mogao bi zaigrati tek 2027. godine. Na tržište igrača bi se vratio bez kluba, nakon preduge pauze i s jednom velikom mrljom na životopisu i pitanje je za koju razinu nogometa bi bio sposoban. No, nova informacija iz njemačkih medija itekako ide u prilog Vuškoviću.