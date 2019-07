Nije normalno da još vladamo, ali mladi nisu toliko talentirani

S Novakom Đokovićem i jedan i drugi odigrali su i više mečeva, ali mnogi će se složiti: upravo je sraz Rogera Federera i Rafaela Nadala istinski teniski klasik.

Dijelom zbog karizme te dvojice teniskih velikana, a dijelom i zbog činjenice da imaju najviše Grand Slam naslova: Švicarac 20, a Španjolac dva manje.

Rafa unaprijedio igru

Danas će se u polufinalu wimbledonskog turnira sučeliti jubilarni 40. put. U dosadašnjih 39 dvoboja Nadal je bio znatno uspješniji, vodi s 24-15 u pobjedama, dobio je i njihov posljednji susret (u polufinalu Roland Garrosa), ali sada se ipak igra na travi u All England Clubu gdje se Federer osjeća kao kod kuće. A ipak u njihovu posljednjem okršaju u Wimbledonu, bijaše to u finalu 2008., koji su mnogi prozvali epskim, pobjedu je izvojevao Rafa, i to nakon pet setova.

– Impresivno je kako je Rafa unaprijedio svoju igru na travi. Potpuno je promijenio način kojim na ovoj podlozi servira. Osim toga, fascinira i njegovo odlično kondicijsko stanje s obzirom na sve ono što mu je tijelo prošlo. Kad se samo sjetim koliko se govorilo da je potrošen, da je gotov, a vidite ga sad – istaknuo je Federer uoči dvoboja s velikim rivalom.

– Nije li era dominacije vas, 37 godina, Nadala, 33, i Đokovića, 32, koji vladate svjetskim tenisom iako ste veterani već trebala ili čak morala završiti? – pitali su novinari Federera.

Na tako izravno pitanje, Švicarac je, također bez uvijanja, odgovorio:

– Da, to nije normalno. Tko je mogao i pomisliti da će dominacija nas trojice toliko potrajati. Ali činjenica je da mladi tenisači koji dolaze očito nisu toliko talentirani kao Rafa, Novak i ja – napomenuo je Federer koji i dalje ispisuje tenisku povijest. S Nishikorijem je u polufinalu stigao do 100. pobjede u Wimbledonu (u 112. nastupu), što je još jedan njegov rekord. Nitko, naime, dosad nije postigao toliko pobjeda na samo jednom od četiriju Grand Slam turnira.

Čarobnjak iz Basela je sve rekao. U prilici da spasi čast “ostalih” još je samo uporni Španjolac Roberto Bautista Agut, ali teško da će moći nadjačati Đokovića u drugom polufinalu. Đokovića za kojega ugledni teniski kroničari ovih dana tvrde da igra “najbolji tenis svih vremena”.

Halep ukrotila Svitoljinu

Ivan Dodig i Slovak Filip Polašek nisu se uspjeli plasirati u finale parova, bolji od njih u polufinalu bio je francuski par Mahut/Roger-Vasselin sa 6:2, 7:6 (7), 7:6 (2), nakon dva i pol sata igre.

Dodig tako ostaje na jednom Grand Slam naslovu (Roland Garros 2015.) i jednom finalu (Wimbledon 2013.), dok je Polašeku ovo bio prvi polufinale na nekom od Grand Slam turnira.

Rezultati, polufinale tenisačica: Halep (7, Rum) – Svitoljina (8, Ukr) 6:1, 6:3; veteranke, 2. kolo: Majoli/M. Maleeva (Hrv/Bug) – Keothavong/Sanchez Vicario (VBr/Špa) 6:4, 6:4.

