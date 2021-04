Nezadovoljstvo u Našicama, Zagreb dobio što je želio: Prvenstvo se odgađa!

Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza donio je odluku da se prekidaju sve lige, osim U-17, do 27. svibnja. U vrijeme kada će rukomet mirovati u Hrvatskoj svi igrači, treneri i dužnosti svih klubova muških i ženskih liga će se cijepiti.

Ono najzanimljivije prvenstvo, Paket24 Premijer lige, nastavilo bi se 26. svibnja i zadnje kolo odigralo bi se 27. lipnja, tri dana od roka koji je zadao Europski rukometni savez svim zemljama, članicama. U prijevodu, igrat će se svaki treći dan pa tko izdrži taj ritam...

Za broncu 150.000 eura

- Prije nego što krenemo s temom odgode želio bi istaknuti kako smo na Upravnom odboru donijeli odluku o nagradi za rukometašice koje su osvojile broncu na Europskom prvenstvu u Danskoj, u prosincu prošle godine. Odlučili smo ih nagraditi s bruto iznosom od 150 000 eura - počeo je Tomislav Grahovec, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza.

Na Upravnom odboru potvrđeni su stožeri. Tako je odlučeno da će Ivano Balić biti pomoćni trener Hrvoju Horvatu u muškoj seniorskoj reprezentaciji.

- I sada dolazim do treće bitne odluke, a to je da se Paket24 Premijer liga, ženska Prva liga,dvije Prve muške lige i tri ženske Druge lige prekidaju do 26. svibnja. U međuvremenu će se svi procijepiti, ne samo igrači, stručni stožeri, već i suci, delegati, mjerioci vremena i svi oni koji su u svakodnevnom kontaktu. Dakle, sve ligaške utakmice završit će 27. lipnja - istaknuo je Grahovac.

Tko će pokriti troškove cijepljenja?

- Koliko znam, cijepljenje je besplatno. Na nama je samo zadatak da organiziramo i ishodimo cijepljenje u što kraćem vremenu. Svima nam je prvenstveno važno da svi budu zdravi. Vjerujem da će svi klubovi mati dovoljno vremena da se pripreme za nastavak prvenstva. Previše je tu bilo odgoda i ovo je jedini način da zaštitimo naše sportaše da ih cijepimo - istaknuo je Grahovac.

Da li postoji mogućnost da se na kraju ništa ne odigra kao prošle sezone?

- Ne, to nikako ne dolazi u obzir. Igrat će se sto posto sve utakmice i dobit ćemo prvake na parketu - rekao je predsjednik HRS-a

Kada bi se igrao završni turnir finala Kupa?

- U terminu od 25. do 27. lipnja - reći će Grahovac.

A četvrtfinale?

- To bi se igralo 19. svibnja, a tri dana nakon toga bi se odigrale još nekoliko zaostalih utakmica Paket24 Premijer lige - rekao je Grahovac.

Nexe jedini protiv odluke

Predsjednik RK Nexe, jedini je glasao protiv odluke o odgodi prvenstva.

- Ne znam što ćemo sada raditi do sredine svibnja. Trenirati. Sve utakmice SEHA Gazprom lige smo odigrali, ustvari još nas čeka utakmica doigravanja za plasman u četvrtfinale, a to bi se igralo 27. travnja - reći će Ergović.

U PPD Zagrebu su zadovoljni zbog odgode prvenstva s obzirom na to da im je trenutni izvan stroja 16 igrača, što zbog koronavirusa, što zbog ozljeda.

- Da se razumijemo. mi nismo tražili odgodu do 26. svibnja. Tako je odlučio Upravni odbor HRS, a ne mi. Mislim da je to razumna odluka jer situacija s britanskim sojem virusa je jako opasna. Uostalom, neki dan odigrala se je samo jedna utakmica Paket24 Premijer lige dok su dvije odgođene zbog koronavirusa. Podržavam cijepljenje - rekao je Šupuković.

SEHA Gazprom liga također ide dalje. No, tamo je situacija puno bolja jer u ligi vrijede europska pravila - testiranja prije svake utakmice.

- Planiramo odigrati sve utakmice, zaključno s utakmicama doigravanja za četvrtfinale do kraja travnja. Četvrtfinale bi se igralo sredinom kolovoza, a završni turnir, kao i prošle godine, početkom rujna, prije početka domaćih liga i europskih kupova - rekao je Siniša Ostoić, direktor lige.

Naravni, u RK Nexe razočarani su i smatraju da je riječ o odluci koja je izuzetno štetna za hrvatski rukomet.

- Nakon dopisa kojeg je RK Nexe uputio Hrvatskom rukometnom savezu, u kojem je pozvao Upravni odbor na demokratsko odlučivanje i poštivanje svih procedura, donesena je odluka koja se kosi sa sportskim duhom, dosadašnjim odlukama Stožera civilne zaštite, ali i preporukama EHF-a kao krovne rukometne organizacije - poručio je predsjednik Nexea Josip Ergović pa dodao:

- Nikako nismo zadovoljni odlukom Hrvatskog rukometnog saveza kojom je do 26. svibnja odgođeno natjecanje Paket 24 Premijer hrvatske rukometne lige, ja sam nažalost jedini bio protiv te odluke. Ovo je nije dobro za rukometni savez, klubove i igrače koji cijelu sezonu marljivo treniraju i prihvaćaju rizik moguće zaraze koronavirusom. I mi, kao i svi drugi klubovi, imamo u prvom planu zdravlje naših igrača, ali štetno je odigrati 12 utakmica u 30 dana. Prvenstva se ne prekidaju niti u srodnim dvoranskim i momčadskim sportovima kao što su košarka, odbojka ili futsal. Također, naglašavam da će se u isto vrijeme odigravati utakmice SEHA lige. Dakle, temeljem svega što znamo, možemo zaključiti da iza ovakve odluke stoje partikularni interesi pojedinaca. Igračima nekih klubova ističu ugovori 30. svibnja te je moguće će Premijer ligu nastaviti u izmijenjenom i oslabljenom sastavu što nikako nije fer ni korektno prema njima. Bez obzira na sve, mi i dalje vjerujemo da će RK Nexe pokazati svoju snagu na terenu.