Nexe pretrpio neugodan poraz u Njemačkoj, u teškoj je situaciji

Rukometaši Nexea iz Našica u prvoj su utakmici četvrtfinala Europske lige na gostovanju u njemačkom Goeppingenu pretrpjeli težak 23-32 (9-15) poraz.

Janko Kević sa sedam i Luka Moslavac sa šest golova bili su najefikasniji u sastavu Nexea, dok su Marcel Schiller i Kevin Gulliksen postigli po sedam pogodaka za Goeppingen.

Našićani su dobro započeli dvoboj, poveli sa 5-3, no tada je na scenu stupio hrvatski vratar na golu njemačkog sastava Marin Šego koji je s nekoliko odličnih intervencija pokrenuo svoju momčad. Goeppingen je vrlo brzo okrenuo rezultat u svoju korist, poveo sa 10-6, do kraja prvog poluvremena stvorio i šest golova razlike (15-9) da bi u nastavku prednost rasla i do najvećih 10 razlike (23-13, 24-14). Nexe se uspio primaknuti na 26-19 uz napad na 10-ak minuta prije kraja no nakon što ta situacija nije iskorištena uslijedila su nova tri brza gola domaćih.

Uzvratni dvoboj u kojem će Nexe pokušati preokrenuti ovaj zaostatak na programu je za tjedan dana u Našicama.