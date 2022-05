Nexe iz Našica napravio čudo i ispisao povijest, ovo je njegova priča

Rukometaši Nexea iz Našica ispisali su u Danskoj povijest kluba. Ostvarili su plasman na završni turnir Europske lige gdje će 28. i 29. svibnja pokušati nemoguće – biti prvi u društvu njemačkog Magdeburga, portugalske Benfice i poljske Wisłe. Ovaj uspjeh nije slučajnost. Klub je osnovan 5. listopada 1959. godine. Od osnivanja je nekoliko puta mijenjao ime – zvao se Partizan, NAŠK, Kobra Jeans, Našice. Od onog trenutka kada su u klub ušli Josip Ergović i Nexe grupa, klub je počeo svoj rast. Sve je počelo prije dvadeset godina kada su Našičani izborili plasman u Drugu ligu sjever. Prije 17 godina klub je dobio dvoranu. Prvi pokušaj plasmana u Prvu ligu 2005. godine nije uspio.

Od 2009. stalni doprvaci

Sezona 2005./06. vrhunac je uspjeha svih sportova u Našicama. Utakmicama za popunu Prve hrvatske rukometne lige s Goricom, Trogirom i Kvarner Kostrenom ostvaren je san generacija rukometaša – RK Našice postao je prvoligaš. Uz veliku podršku navijača te financijsku pomoć sponzora Nexe Grupe, donacija Grada Našica i drugih sponzora, klub je dosegnuo najviši ranga domaćeg natjecanja. U sezoni 2006./2007. klub mijenja ime u Nexe i tako ostaje do današnjih dana. Od 2009. do danas Nexe je stalno doprvak Hrvatske. Četiri puta Nexe je igrao i gubio u finalu kupa Hrvatske. Na međunarodnoj sceni do ove godine najvredniji rezultat bio je plasman u četvrtfinale Kupa EHF-a 2018. godine.

U proteklih desetak godina u klubu su igrali danas vrhunski igrači koji igraju u velikim klubovima. Primjerice, Ivan Sršen (Wetzlar), Tin Kontrec (Lübbecke), Ivan Slišković (Porto), Marin Šipić (PPD Zagreb), Mate Šunjić (Ivry), Krešimir Kozina (Göppingen), Sandro Obranović (PPD Zagreb), Šime Ivić (Leipzig), Luka Sokolić (Toulouse), Josip Božić-Pavletić (Pelister), Ante Gadža (Vardar), Kristian Pilipović (Kadetten).. U klubu su radili i vrhunski treneri – Kasim Kamenica, Zdenko Kordi, Hrvoje Horvat, danas Branko Tamše.

Rukometni klub Nexe danas broji 58 djelatnika. Organizacijski je jedan od najuređenijih sportskih kolektiva u Hrvatskoj. Nexe akademija u kojoj rade s mlađim dobnim uzrastima te njihova škola rukometa danas broje 400 djece. Prisutni su u osnovnim školama na širem našičkom području, a cilj im je da po radu s djecom budu prepoznatljivi u gradu, županiji i cijeloj Hrvatskoj. Rastu i razvijaju se iz godine u godinu, a novi zamah trebali bi im dati i veliki projekti koje najavljuju.

– Plan je napraviti sportsko-rekreativni centar u Našicama, a bit će ondje sportska dvorana za 4000 gledatelja, u stilu arene, s tribinama na sve četiri strane, kao i šest teniskih terena, od kojih dva natkrivena te otvoreni i zatvoreni bazen. Procjenjujemo da bi se u idućih deset godina sve trebalo ostvariti. Ali gradnja dvorane prva je na redu, a rok je za njezinu gradnju tri do pet godina – najavljuje Josip Ergović.

Dvorana za 4000 posjetitelja im je najpotrebnija jer je to uvjet za igranje utakmica Lige prvaka, a takve dvorane, nažalost, u Slavoniji nema. Čak ni osječki Gradski vrt ne zadovoljava kriterije jer nema tribine na sve četiri strane.

Na redu su plinari

– Nexe će kad-tad biti prvak Hrvatske i zaslužiti Ligu prvaka. Izuzetno nam je bitna i hitna jedna mala radna sportska dvorana, sa samo jednim natkrivenim rukometnim terenom. Naime, nemamo termine za treninge za svu našu djecu pa moramo brzo smisliti barem montažnu dvoranu – istaknuo je Ergović koji je u klub došao 2005. godine.

Bilo je ovih godina puno lutanja, uspona i padova, dosta toga i iz neznanja, suočili smo se i s velikom ekonomskom krizom 2008. i 2009. No uspjeli smo, jako smo zadovoljni i sada idemo samo prema gore – dodao je Ergović.

Da imaju odgovarajuću dvoranu, Final four Europske lige igrao bi se u Našicama. Ovako...

– U svakom slučaju kandidirali smo se za domaćinstvo. Prvo smo htjeli igrati u Osijeku, pa u Zadru, Varaždinu. Na kraju smo se odlučili za Arenu Zagreb. Vjerujem da će biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Doći će puno navijača iz Poljske, Njemačke, Portugala, ali iz Našica, Slavonije, Hrvatske. Imam neka obećanja da ćemo dobiti domaćinstvo. Rekli su nam, ako se plasiramo na završni turnir, da bi to bilo to. Vidjet ćemo kako će se to na kraju odigrati – istaknuo je Ergović.

Dok još traje slavlje nakon plasmana na završni turnir, treba pogledati u bližu budućnost. U subotu je derbi s PPD Zagrebom, a od 12. do 15. svibnja je završnica hrvatskog kupa gdje svi u finalu vide upravo Nexe i PPD Zagreb.

– Bit će jako zanimljivo u završnici domaće sezone. Istina, umorni smo, psihički i fizički, ali imamo dobar vjetar u leđa, imamo dobru atmosferu i vjerujem da ova momčad ove godine može do samog kraja u oba domaća natjecanja. Istina, PPD Zagreb je ozbiljna momčad, imaju odličan roster i dobrog trenera – zaključio je Ergović.

Tamše: Želimo barem jedan trofej od tri

– Bio sam malo ljut nakon utakmice u Gudemu jer silno sam želio pobijediti, a završilo je 37:37. Šteta, imali smo deset minuta prije kraja 34:30, ali malo smo se opustili – rekao je Branko Tamše, slovenski trener na klupi Nexea.

Je li ovo vaš najveći trenerski uspjeh?

– Sigurno jedan od najvećih.

Final four?

– Sad idemo do kraja. Nema stajanja. Bilo bi dobro kada bismo u polufinalu izbjegli Magdeburg premda će biti teško i protiv Benfice, a pogotovo protiv Wisłe.

Odmora nema, u subotu je gostovanje kod PPD Zagreba?

– Svibanj je mjesec odluka, mjesec rukometa. Bilo bi sjajno kada bismo osvojili jedan od tri moguća trofeja – istaknuo je Branko Tamše.

>> Pogledajte i emotivni Ćirin govor