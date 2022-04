Neočekivani poraz Barbare Matić

Nakon odličnog otvaranja Europskog prvenstva za džudašice i džudaše u petak, kada je Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg) osvojila brončanu medalju, subota je donijela drugačiji rasplet dana za hrvatske predstavnike.

Džudo je sport u kojem top 50 'judoka' mogu pobijediti i one najbolje. Pokazalo se to nažalost i u subotu na Europskom prvenstvu u Bugarskoj, kada je aktualnu svjetsku prvakinju, vodeću na svjetskoj ranking ljestvici Barbaru Matić, svladala Šveđanka Eriksson, 43. na svjetskoj ljestvici u kategoriji do 70 kilograma.

Tri minute i 58 sekundi je Barbara kontrolirala borbu, natjerala Šveđanku na dvije kazne i htjela pokazati da bacanjem može proći dalje. Dogodilo se ono što je Eriksson jedino mogla i u čemu je najbolja. Kontra za slavljenički „wazari“, dok je najbolja hrvatska džudašica razmišljala o pogrešci.

„Umjesto da sam se smirila i stala, kako je i trener Vladimir rekao, išla sam u napad. Šveđanka me samo čekala na kontru. Imala je dvije kazne i trebala sam ići na treću jer nije imala nikakav napad do posljednje sekunde kad me bacila“, objektivno je sagledala Matić. Izbornik Vladimir Preradović je dao svoj pogled.

„Barbara je najbolja na svijetu, to je već dokazala. Ima svoj glavni način borbe, a njena snaga je što može tijekom borbe i promijeniti u alternativni ili neku treću opciju. Samo je stvar kada sluša i kada odradi dogovoreno ili ono što joj se sugerira tijekom borbe. Šveđanka ima tu kontru i umjesto da svojim ritmom nastavi kako je išla, htjela je bacanjem završiti borbu. Još malo skupljanja iskustva. Isto kao i za Ivu Oberan i Katarinu Krišto, koje su na pravom putu, ali trebaju iskustva na velikim natjecanjima“.

Oberan je u kategoriji do 63 kilograma kontrolirala borbu, bila bolja, natjerala Zachovu na kaznu i bila bliže bacanju, međutim Čehinja je iskoristila priliku i „wazarijem“ na ulasku u posljednju minutu borbe došla do odlučujuće prednosti.

Krišto je u istoj kategoriji išla na Francuskinju Deketer, koja u ovom trenutku ima više iskustva i znala je prepoznati situaciju u kojoj je „ipponom“ riješila pitanje pobjednice na startu natjecanja.

U nedjelju, 1. svibnja, nastupaju Petrunjela Pavić (do 78 kg), Ivana Maranić i Tina Radić (obje preko 78 kg), Marko Kumrić (do 100 kg) i Zlatko Kumrić (do 100 kg).

>> Umro Mino Raiola: