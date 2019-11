Nekada se taj rukometni klasik igrao za finale LP-a, a danas se igra za mrvice

Rukometaši PPD Zagreba danas nakon ručka kreću put Celja gdje ih u nedjelju očekuje važna utakmica u elitnoj skupini Lige prvaka.

Nakon šest kola, Celjani imaju dva, PPD Zagreb jedan bod, a Elverum je bez bodova. I upravo će se između te tri momčadi tražiti jedan putnik za osminu finala, pa je nedjeljno gostovanje zagrebašima vrlo bitno.

Kroz povijest igranja u Ligi prvaka susreti između tih dviju momčadi nazivani su rukometnim klasikom. Nekada su ta dva kluba igrala bitne uloge u Ligi prvaka, nekad su se borili za najviše pozicije.

Zvižduci Načinoviću i Jelčiću

Uostalom, zagrebaši su devedesetih dvaput bili pobjednici Kupa prvaka i igrali u još četiri finala, koja su izgubili. Celjani su potkraj devedesetih pet puta zaustavljeni u polufinalu, a 2004. godine konačno su i osvojili Ligu prvaka. U finalu su u dvije utakmice bili bolji od Flensburga.

Ta dva kluba sudjelovala su u to vrijeme u nekoliko spektakularnih utakmica. U Ledenoj dvorani i dvorani Zlatorog tražila se ulaznica više. U to vrijeme bile su to utakmice s puno tenzija, s puno ružnih povika i vulgarnih transparenata (Alpski Srbi + četnici + domaći izdajnici = Celje Pivovarna Laško).

Utakmica koja se najviše pamti bila je ona iz sezone 1997./1998. kada su ta dva kluba igrala u polufinalu. U prvoj utakmici, igranoj 22. ožujka 1998. pred 10.000 gledatelja u Ledenoj dvorani, zagrebaši su uvjerljivo pobijedili – 27:20.

– Kako se ne bih sjećao tih utakmica. U Celju smo tada igrali Jelčić i ja i nismo u Zagrebu bili pošteđeni zvižduka i vrijeđanja. Ali, to je bilo normalno. U to vrijeme ta dva kluba gledala su se preko nišana. Ista je atmosfera bila i u Celju. Mislili smo da možemo u finale preko Zagreba. Imali smo odličnu momčad. To su bili ponajbolji slovenski igrači – Lapajne, Pajovič, Puc, Pungartnik, Šerbec, Vugrinec, a na vratima Srbin Perić. No, u Zagrebu smo pobijeđeni visokim rezultatom i malo je tko vjerovao da tu razliku možemo u uzvratu u Celju nadoknaditi – sjeća se tih dana Alvaro Načinović, tadašnji kružni napadač Pivovarne Laško.

Vujović zna kako pobijediti

U Celju je bila “nabrijana” atmosfera, a najviše se vrijeđalo Slavka Golužu, koji je na to uzvratio sjajnom igrom. Zagreb je na kraju izgubio samo s golom razlike (24:25).

– Bio sam posebno motiviran. Što su me njihovi navijači više vrijeđali, to sam bolje igrao – sjeća se Goluža.

U vrijeme kada su Celjani bili na vrhuncu slave, 2001. samo tri sezone prije osvajanja Kupa prvaka, nisu uspjeli pobijediti u Zagrebu. Odigrali su 22:22 i to je dosad jedini put u Ligi prvaka da su osvojili bod na gostovanju kod hrvatskog prvaka. U Celje su te sezone došli sjajni ruski igrači Kokšarov i Kulinčenko. Te sezone oba su kluba ušla u četvrtfinale. Zagreb je tu zapeo, a Celjani su ispali tek u polufinalu od Portlanda.

U novije vrijeme zagrebaši su mrvicu uspješniji od Celjana po plasmanima i rezultatima u Ligi prvaka, ali oba kluba daleko su od samog vrha. Celjani su zadnji put igrali u četvrtfinalu 2006., a zadnjih pet puta nisu uspjeli proći skupinu. U zadnje vrijeme nema više ni takvih tenzija na tribinama. Na posljednja dva gostovanja u Celju dvorana je čak bila poluprazna. PPD Zagreb je zadnji put pobijedio u Celju 2016. godine kada je na trenerskoj klupi bio Veselin Vujović.