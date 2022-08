Ne zaboravite, Švicarska je šokirala Srbiju, to je dobra momčad

Posljednju provjeru uoči nastupa na Eurobasketu, hrvatski košarkaši imat će večeras u Opatiji (20 sati). Bit će to također natjecateljska utakmica, ali znatno nižeg ranga. Naime, Hrvatska je domaćin Švicarskoj u utakmici drugog kola pretkvalifikacija za nastup na Eurobasketu 2025.

O toj utakmici jučer su na presici održanoj u Dvorani “Marino Cvetković” govorili izbornik Damir Mulaomerović te pričuvni branič Toni Perković koji bi, za razliku od gostovanja u Poljskoj, ovaj put trebao dobiti i određene minute. Perković je rođen u Puli i igrat će za reprezentaciju u svom kraju:

– Neopisiv je osjećaj igrati pred svojom publikom za svoju državu. Čeka nas teška utakmica no mi imamo kvalitetu više koju moramo potvrditi. Eurobasket će mi biti prvo veliko natjecanje, a oko sebe imam najbolje moguće mentore u Bogdanoviću, Simonu, Šariću, Hezonji...

S obzirom na to da na presicu nije došao nitko od nositelja igre ove reprezentacije, nadamo se da to nije i slika odnosa prema suparniku. Premda će se, na parketu, sučeliti 21. (Hrvatska) i tek 60. reprezentacija svijeta (Švicarska) razlika u rejtingu sama po sebi ne donosi bodove. Razlika u kvaliteti igrača to donosi, ali ni ona sama po sebi, već uz ozbiljan angažman istih. Uostalom, uoči prve utakmice na Eurobasketu (petak, Grčka), našima treba još jedan intenzivniji igrački napor prije utorka i odlaska u Milano i to je nešto što naglašava i izbornik Damir Mulaomerović:

– Ako netko misli da je Švicarska loša, taj se vara. I zato će jako bitan biti naš pristup. Apelirao sam na dečke da ne smije biti opuštanja jer ovo nam je i posljednja utakmica uoči Eurobasketa pa nam je potrebna maksimalna ozbiljnost.

Da ne bismo mi previše mudrovali o sastavu suparnika, koji trenerski vodi grčki stručnjak Ilias Papatheodorou, nazvali smo Nikšu Bavčevića, hrvatskog trenera sa švicarskom adresom već 11 godina. Nikša je trener prvoligaša Vevey Riviera Basket i dobro poznaje većinu njihovih reprezentativaca, a nama su najzanimljivija bila trojica s hrvatskim prezimenima – Kovač, Ročak i Kozić.

Roberta Kovača (32) na djelu su imali priliku vidjeti i hrvatski poklonici košarke jer je, u sezoni 2019. – 2020., tri mjeseca igrao za Cibonu.

– Roberto je dobar šuter, ima dobru motoriku, voljan je preuzeti na sebe posljednji šut.

Šuter je i Juraj Kozić, igrač koji je ponikao u Osijeku i igrao za šibenski Jolly, za kojeg Bavčević kaže:

– To je dečko od dva metra koji može igrati sve vanjske pozicije, inteligentan igrač, no član je malog kluba i zadovoljava ga da je ondje jedan od najboljih. Da se igrački formirao u Hrvatskoj, u nekoj zahtjevnijoj sredini, mogao je biti hrvatski reprezentativac. No, on je zadovoljan sobom kakav jest, a može puno više.

Srba više nema

Ročak je pak prezime iz zadarske okolice, no i Toni je odlučio igrati za Švicarsku.

– Toni je potentan igrač, četvorka s vanjskim šutem, kojemu treba još europskog iskustva. Govorio sam njegovu ocu da bi bilo dobro da Toni, nakon studija u Americi, dođe igrati u Hrvatsku da malo očvrsne i postane rezolutniji.

Inače, ovog su časa u švicarskoj reprezentaciji trojica Hrvata, a više nema srpske braće Mlađan. Dušan je već veteran (35), a Marko (29) se navodno zaposlio pa nije mogao zbog obveza na poslu. A obojica su odlični šuteri i bili su ponajbolji igrači Švicarske u senzacionalnoj pobjedi nad Srbijom (92:90) u studenom 2020., Marko s 18, a Dušan sa 16 koševa, uz osam zajedničkih trica. Bila je to velika šuterska noć kojoj je pridonio i Kovač s četiri trice (14 koševa).

– Dušan i Marko iznimni su šuterski talenti, kao što je bio njihov otac, ali su se zadovoljili da u Švicarskoj budu ponajbolji, nikad nisu izazivali sami sebe i tjerali se na dodatni rad.

Pa kakva je onda ta Švicarska koja će se suprotstaviti Hrvatskoj?

– To vam je momčad na razini Mađarske. Individualna razlika je prevelika u korist Hrvatske i oni nemaju nekoga tko bi zadržao naše centre, Zupca i Matkovića, no ako ih podcijenite na vanjskim pozicijama, zabit će vam. Ako im pak Smith i Matković razbiju pick and roll, a to grčki trener forsira, onda će to biti lagano – procjenjuje Nikša Bavčević.