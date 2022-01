NEOBIČAN PUT

Ne tako davno cijepao je drva i radio teške fizičke poslove, a danas igra za Hrvatsku!

- Kad me mnogi pitaju kako to da je on tako skroman i povučen dečko, onda odgovaram da je to zato što je iskusio i onu težu stranu života, kad nije sve bajno, kad se mora teško fizički raditi da bi se preživjelo – rekao je Isak, brat Halila Jaganjca