Navijači ogorčeni Valdasovim otkazom: "Iščupao nas iz govana i sad nogom u guzicu!"

Malo više od deset mjeseci je Valdas Dambrauskas izdržao na klupi Hajduka. U tom je razdoblju dobio sve epitete, od spasitelja i preporoditelja, do velikog krivca i tragičara.

Ipak, dojam je da su češće prevladale pozitivne reakcije na njegov rad u klubu. No, to i ne čudi s obzirom na to da je donio na Poljud prvi trofej nakon devet godina posta i to onaj u Hrvatskom kupu. Njegova je momčad i u prvenstvu bila konkurent za naslov do same završnice.

Na temelju svega toga navijači Hajduka su iskazali svoje nezadovoljstvo ovom odlukom na Facebook stranici kluba.

- Sramota, jeste se srozali. Tek sad smo naje...i. Jedan poraz i biž ća. Može doć i Mourinjo nema pomaka dalje od drugog mjesta - napisao je jedan navijač.

- Strategija lutanja se nastavlja. Hvala Valdasu na svemu.

- Pa jeste li vi normalni??? - zapitali su se mnogi navijači.

- Nikad na zelenu granu. Neću ga branit jer ova sezona stvarno nije na nivou, al bez kontinuiteta na klupi nećemo nikad ni imat rezultat. Jedan korak naprid pa nazad dva - analizirao je jedan navijač.

- Ovo samo možemo mi nama je uvik trener kriv... ali nema veze sad ćemo moć nać izliku kad nas i Rijeka pobijedi..."nismo imali trenera","uigravanje nove taktike" itd... Valdase hvala na svemu, oprosti im ne znaju šta čine.

- Čestitam upravi, vraćamo se u kružni tok. Valdas je zadnji koji je trebo otić.

- One suze naizgled hladnog čovika nakon osvajanja kupa nikad neću zaboravit. Dambra od srca ti hvala za sve - prisjetila se jedna navijačica emotivnog trenutka Dambrauskasa kada je Hajduk osvojio Kup.

- Bravo.. iščupo nas iz govana, osvojio kup.. i sad nogom u guzicu kad se ovima ne igra? Ruku na srce, i imamo i nemamo neku momčad… jesu talenti, al nije on tu ništa kriv što oni igraju ko da nisu 5 dana jeli.

- Tuchel je slobodan samo sto mu je Dinamo slaba točka - našalio se jedan navijač oko mjesta Valdasovog nasljednika, a neki su imali i jasne želje po tom pitanju:

- Nadam se da dolazi Kek ili netko tog kalibra a ne netko tko ce se učit na Hajduku

- Ako dolazi Kek onda podržavam, u suprotnom NE.

- Nadan se da imate pripremljenu bombu od trenera, inace je ovo najgluplji potez ikad.

