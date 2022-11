Navijači Juventusa sinoć ružno vrijeđali Džeku: 'Ti si Cigan!'

Juventus je sinoć u Torinu u talijanskom derbiju nogometaše Intera pobijedio rezultatom 2:0. No, nakon susreta dogodio se incident.

Umjesto da proslave bodove, navijači Juventusa vrijeđali su napadača gostujuće momčadi Edina Džeku. Kapetan reprezentacije BiH, kako javljaju talijanski mediji, uzvratio im je nepristojnom gestikulacijom.

Uvrede s tribina postale su potom još jače pa se moglo čuti dobacivanje 'ti si Cigan!' ('sei un zingaro').

Edin Dzeko of Fc Inter and Fabio Miretti of Juventus Fc during the Italian Serie A, football match between Juventus Fc and Inter Fc, on 06 November 2022, at Allianz Stadium, Turin, Italy

Tek ostaje za vidjeti hoće li Stara dama dobiti kaznu za ponašanje svojih navijača.

Džeko je u Inter stigao u kolovozu 2021. iz Rome. Trenutno je prvi napadač ekipe, s obzirom na to da je Romelu Lukaku ozlijeđen. U 19 ovosezonskih nastupa zabio je šest pogodaka.

