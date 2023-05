Napeto finale Mariele Šteko: 'To su emocije na kvadrat. Trenuci iščekivanja su dugi kao vječnost'

Nadmudrivši vrlo agresivnu Poljakinju Aleksandru Jankowiak, 16-godišnja Mariela Šteko postala je mlađeseniorska prvakinja Europe u težinskoj skupini do 63 kilograma. Tako je graciozna Mariela, 180 cm visoka djevojka koja se bavi i manekenstvom i svira klavir, nakon juniorskog naslova osvojenog prošle godine osvojila i krunu najbolje Europljanke do 18 godina.

Na Prvenstvu Europe koje se održava u Erevanu, Mariela je u kutu imala svog oca i trenera Mladena Šteku koji je, kazuje nam, jedva preživio polufinalnu i finalnu borbu koje je njegova ultratalentirana kći dobila podijeljenim sudačkim odlukama.

Posebice je napeto bilo iščekivanje odluke nakon finalne borbe jer su se nakon dodijeljene pobjede 3:2 uključili i kontrolori suđenja koji su, na koncu, i potvrdili pobjedu mlade Hrvatice dodijelivši joj bodovnih 5:2.

– Uh, gotov sam. Drukčije je to kada ti se bori dijete. To su emocije na kvadrat. Trenuci iščekivanja proglašenja pobjednice bili su dugi kao vječnost. Bez obzira na to što sam ja bio uvjeren da je bila bolja, nikad ne znaš kako su suci vidjeli borbu. Toliko sam ponosan što smo uspjeli osvojiti i drugo europsko zlato – kazao je Marielin trener i otac.

Visoka i vitka Mariela ni ovom prilikom nije odustala od svog "alijevskog" stila, a to je boks sa spuštenim rukama, s puno eskivaža, "plesa" i kontri. – Za mene je boks više kao ples. Ne boksa se samo prema naprijed, nego i u povlačenju i kretanju. Dakako, za taj stil su potrebni i rad nogu te jako dobra kondicija.

Nakon što je izgubila prvu rundu, u kojoj joj je prednost dao samo bodovni sudac iz Škotske, Mariela je bila puno konkretnija i preciznija u nastavku borbe pa je zasluženo osvojila krunu prvakinje Europe .

– Uh, ovo je bilo napeto jer sam nakon izgubljene prve runde uspjela preokrenuti borbu. Isplatili su se svi oni treninzi, sparinzi, svi nastupi na turnirima. Ne mogu vam opisati koliko je to dobar osjećaj. Tako sam sretna.

Sa svojom obitelji Mariela trenira, živi i školuje se u Münchenu, ali je isto tako i članica zagrebačkog Boksačkog kluba Petar Zrinski. Sad joj je ambicija osvojiti odličje na Svjetskom mlađeseniorskom prvenstvu koje će se sljedeće godine održati u Hrvatskoj.

