Nakon ždrijeba novi izbornik zavapio: 'Nije moglo gore...'

Prve dvije reprezentacije iz svake skupine će u drugi krug. U drugi krug prenijet će se bodovi iz susreta tih prvih dviju reprezentacija. U drugom krugu prve dvije reprezentacije će u polufinale

Rukometaši Hrvatske imat će jako težak put do drugog kruga na Europskom prvenstvu koje će se sljedeće godine, od 13. do 30. siječnja, igrati u Mađarskoj i Slovačkoj. Naime, igrat ćemo u skupini sa Srbijom, Francuskom i Ukrajinom, a samo će dvije reprezentacije u polufinalnu skupinu. I dok je Francuska uvijek tradicionalno neugodna reprezentacija za nas, sada će i Srbija biti opasna. Zašto? Zato što se naša skupina C igra u Szegedu, a tamo će Srbija biti kao doma.

Kome je bliži Szeged?

– Bit će sigurno dobro nadmetanje navijača na tribinama. Szegedu je blizu Slavonija, a Szeged je pak na granici sa Srbijom – rekao je Hrvoje Horvat, izbornik Hrvatske.

Hrvatska i Srbija bile su zajedno u skupini na zadnja dva europska prvenstva. Pobijedili smo ih u Splitu (32:22) 2018. godine te u Grazu prije dvije godine (24:21).

– To je reprezentacija koja je u usponu, ima odličnog španjolskog trenera i na kraju krajeva bila je prva u kvalifikacijskoj skupini, ispred Francuske – dodao je Horvat.

Hrvatska će prvu utakmicu na EP-u igrati 13. siječnja protiv Francuske.

– Ostali su nam veliki dužnici s posljednjih kvalifikacija za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju. Vjerujem da im naši navijači nisu zaboravili ni puštanje Portugalcima u zadnjim sekundama pa smo na kraju ispali i ne idemo u Tokio. Ne znam koliko će biti dozvoljeno navijača u siječnju sljedeće godine u dvorani u Szegedu koja prima 8000 gledatelja. Znam samo da će Mađarska od sljedećeg tjedna početi puštati navijače u svoje dvorane. Naravno, smanjen broj. Ne znam u kojem će sastavu Francuska doći na EP i ne znam tko će se sve oprostiti od reprezentacije nakon Igara u Tokiju – rekao je Horvat.

Potom nam slijedi susret protiv Srbije, a u zadnjem kolu igramo protiv Ukrajine.

– Ukrajinci su se plasirali na EP kao jedna od najbolje trećeplasiranih reprezentacija u kvalifikacijskim skupinama. Spasio ih je bod protiv Rusije. To nije reprezentacija koja ima kvalitetu jedne Rusije ili Bjelorusije, ali ne smijemo se opustiti. Već godinama imaju jak klub u Ligi prvaka, Motor, i treba ih u svakom slučaju ozbiljno shvatiti. Na kraju, moramo reći da je naša skupina zahtjevna, trebat ćemo se dobro pripremiti, pogotovo za prve dvije utakmice. Nadam se da ćemo na kraju biti prvi u skupini i da ćemo u drugi krug prenijeti dva boda – rekao je Horvat.

S Francuskom spektakl

Ako prođemo, u drugom krugu čekaju nas Portugal, Mađarska, Slovenija i Danska.

– Sve jake reprezentacije. Ne kaže se uzalud da je u rukometu najteže osvojiti europsko zlato. Tu slabih reprezentacija nema, a na putu do finala čeka vas čitav niz teških susreta. Nekad ste mogli reći da ima utakmica u kojima se može odmarati igrače. Danas takvih utakmica nema. Puno puta sam već čuo - Hrvoje, nije baš sjajan trenutak za klupu Hrvatske. Ali, ako se baviš trenerskim poslom onda nema lakih trenutaka. Raspored je dobar. Francuska ovoga puta neće moći kalkulirati jer ako izgubi od nas, u što vjerujem, morat će igrati ozbiljno ostale dvije utakmice – zaključio je Hrvoje Horvat.

Domagoj Duvnjak, kapetan Hrvatske, javio se iz Kiela.

– Jedna jako zanimljiva grupa je pred nama. Kao i uvijek, ono što ponavljamo je da se nadamo da ćemo biti zdravi i spremni. Vidjeli smo već puno puta dosad na Europskom prvenstvu nema slabog protivnika tako da će svaka utakmica biti zanimljiva i teška. Naravno, mi moramo misliti samo na nas, moramo se dobro pripremati i ne smijemo biti opušteni u niti jednom trenutku. Kao i uvijek, ići ćemo iz utakmice u utakmicu i dat ćemo sve od sebe – istaknuo je Duvnjak.

Luka Stepančić je u Szegedu doma s obzirom na to da igra za tamošnji klub.

– Osobno sam zadovoljan ždrijebom. Vjerujem da će utakmica sa Srbijom biti uzbudljiva, posebice što možemo očekivati velik broj njihovih navijača jer je Szeged udaljen samo 20 kilometara od granice Mađarske i Srbije. Francuska? Uvijek je to bio spektakl pa će vjerujem biti i Szegedu. Ukrajina je mala nepoznanica, mislim da s njima nikad nismo ni igrali–rekao je Luka Stepančić.