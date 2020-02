Nakon velike pobjede hrvatski kapetan otkrio najveći problem reprezentacije

Zahvaljujući "obrani krvavih koljena" od prve sekunde, Hrvatska je lakše no što se očekivalo nadigrala Švedsku (72:56) i tako pobjedom otvorila kvalifikacijski ciklus za Eurobasket 2021.

Prvu četvrtinu započeli su Ukić, Drežnjak, Marčinković, Šakić i Bilan, a u drugu je krenula posve nova petorka Rogić, Mavra, Krušlin, Perić i Planinić. Svi zajedno učinili su da već u 15. minuti Hrvatska povede sa "plus 25" (31:6). Pomalo smušeni gosti deset koševa premašili su tek u 16. minuti, a na veliki odmor također se otišlo s velikom prednošću domaćina (41:20).

- Domaćini su na parket izašli s puno više fizikalnosti, a mi smo pak jako loše šutirali pa smo u prvoj četvrtini zabili samo šest koševa. Dakako, osjetili smo i snagu hrvatskih visokih igrača - ustvrdio je Španjolac na klupi Švedske Hugo Lopez.

- Igrali smo obranu visokog inteziteta kakvu je trener od nas tražio. To nam je donijelo lake koševe, s tim smo dobili samopouzdanje - kazao je Hrvoje Perić pokušavši objasniti što je to ovaj put bilo drugačije u odnosu na utakmice iz prošlog kvalifikacijskog ciklusa:

- Pristup nas igrača bio je drugačiji. Izbornik Mršić je od prvog dana postavio jasna pravila na terenu i izvan njega i to nam je donijelo ozbiljnost i veću koncentraciju.

Svega toga držao se i najmlađi igrač sastava, 20-godišnji Mateo Drežnjak koji je svoj seniorski debi pečatirao sa 16 koševa, 4 osvojene lopte i 3 asistencije. Dovoljno da ga proglasimo igračem utakmice koji je kazao:

- Nisam ovo očekivao. I sebe sam iznenadio, no moram priznati da je tu i momčad dosta napravila za mene. Uoči utakmice imao sam blagu tremu, no stariji su mi dosta pomogli, posebice kapetan Ukić koji mi je udijelio dobre savjete za obranu na Hakansonu.

A na jednom od glavnih švedskih igrača Mateo je uistinu napravio dobar posao pa čovjek nije zabio koša iz igre. Oraspoložilo je to i "savjetnika" Ukića koji je ustvrdio:

- Ima u našem sastavu materijala, mladosti, energije i atletizma.

Nije se Ukić žalio na to što je igrao samo 17 i pol minuta je za više nije bilo potrebe. Štoviše, pozdravio je to što je izbornik pustio Rogića i Mavru da se kale.

- Svaki put kada bih ušao u energetski problem tražio sam izmjenu, što u klubu obično ne radim. Ovdje sam htio ispratiti ritam momčadi, da se zadrži intenzitet nisam se htio odmarati u obrani. Vi znate koji je najveći problem naše reprezentacije!? Samopouzdanje. Svaki igrač izgledao bi puno lošije u reprezentativnom nego klupskom dresu, a ovo je bila idealna situacija da na njemu porade.

Zašto ovaj put nije bilo nervoze? Ukić je na tu temu komplimentirao izborniku Mršiću:

- Izbornik je veliki naglasak stavio na mentalnu pripremu, čak veći nego na onu taktičku. Momci su od početka bili rasterećeni i zato je to tako izgledalo.

Hvaljeni izbornik ovako je pojasnio svoju defenzivnu određenost:

- Prekratko smo zajedno da bismo imali fluidni napad, a obrana je dio igre u kojem možemo biti dobri i unatoč tome. Zbog takve obrane ponestalo nam je i energije pa smo počeli "džogirati" po terenu i na tome moramo poraditi, dignuti se trkački. Zadovoljan sam s naše 23 asistencije, 14 u prvom dijelu s jako lošim postotkom za otvorene trice. Dakle, to pokazuje da su dečki bili nesebični, da se tražio bolje postavljeni igrač.

Premda je s tribina stizalo uglavnom odobravanje dobrih poteza i koševa, a nije bilo klasičnog navijanja, tih 5200 gledatelja učinilo je da se izabranici Veljka Mršića osjećaju podržano. Uostalom, nije se lako sjetiti kada je Draženov dom posljednji put bio ovako ispunjen. A u tom ambijentu uživali su svi, a posebno debitantni pa tako i Marin Marić, jedini naš igrač bez koša. No, kaže da ga to nije smetalo jer ovo je bio jedan od najboljih osjećaja kojeg je imao dosad u karijeri. Slično je zborio i Toni Perković koji je svojim ulascima donosio svježu energiju, a to je ono što je Mršić od svih koji ulaze u igru tražio, a na koncu i dobio.

