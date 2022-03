Nakon trijumfa nad Rijekom sin mi je kazao: 'Tata, ne pričam s tobom'

Davno je prošlo doba u kojem je legendarni Stjepan Spajić bio jedna od kultnih figura naše nogometne lige u nastajanju. Nebrojene su njegove duhovite i emotivne dosjetke, a ovih dana mnogi su se sjetili one o tome kako će "Hrvatski dragovoljac odlučivati prvaka...". Tako je svojedobno grmio Rođo. U jednom od najmanje neizvjesnih prvenstava, kada je rasplet na dnu ljestvice u pitanju, Hrvatski dragovoljac zaista bi na kraju mogao utjecati na borbu za vrh.

Ulica samo priča

Pobjeda nad Rijekom 2:1 iznenadila je baš sve koji prate HNL, a dragovoljci su momčadi Gorana Tomića ove sezone već oteli pet bodova! Dan nakon trijumfa nad svojom Rijekom javio se Dragan Tadić, trener Dragovoljca.

– Ključna je bila motivacija i želja za dokazivanjem većine mojih igrača. Neki još uvijek imaju ugovore s Rijekom, a neki su ih i raskinuli, no svi su htjeli dokazati kako se na njih u budućnosti može računati. Sve su to mladi dečki koji će tek doseći pravu razinu. Također, presudno je što se Rijeka ispraznila na utakmici protiv Osijeka... – počeo je Tadić.

Malo tko je uopće mogao predvidjeti da je Dragovoljac u stanju parirati Rijeci na bilo koji način, a kamoli da im može stvoriti još najmanje pet "mrtvih šansi"...

– Ova utakmica je još jedan dokaz da ulica puno više priča nego što ima prave istine.

Koliko vam je zasmetala činjenica da se vrlo brzo skovala teorija o tome kako je utakmica dogovorena?

– To mi smeta s ljudske strane. Dostojanstvo mi ne dopušta da uopće razmišljam o takvim stvarima. Pa kako bilo koji trener mladom igraču od 18 ili 19 godina može kazati: "Danas nemoj igrati dobro", ili: "Pusti utakmicu." To mi je nepojmljivo, da ne kažem glupo.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 06.02.2022., Nogometni stadion Zagreb, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 22. kolo, NK Hrvatski Dragovoljac - NK Osijek. Trener NK Hrvatski Dragovoljac Dragan Tadic Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Olako stvaranje ovakvih teorija sigurno nije dobro za imidž hrvatskog nogometa koji je još u procesu vraćanja povjerenja...

– Rijeka i Dragovoljac dokazali su da smo dostojanstveni. Sve te priče bačene su u vjetar. A što da nas je Rijeka dobila? Onda bi se pak slagale teorije o tome kako smo im namjerno pustili. Rijeka prije toga može dobiti Hajduk i Osijek, a ne može Dragovoljac. Sve teorije zavjere pale su u vodu... – kaže Tadić.

A i vama godi trijumf nad vašom Rijekom?

– Meni je teško. To je moj klub u kojem sam odrastao i igrao. Tim više što se Rijeka bori za naslov prvaka. No ja sam profesionalac i svaki dan sam s tim dečkima.

Kako su zadnji rezultat komentirali vaši prijatelji iz Rijeke?

– Ma svi zovu. Pa moj rođeni sin kazao je: "Tata, sada s tobom neću pričati mjesec dana..." Moj tata zvao je moju suprugu i kazao joj: "Daj, kada su do sada napravili šest jedanaesteraca, neka naprave još jedan..." To je, naravno, bila šala. Ali mi svi doma navijamo za Rijeku, dakle, znate sve... Rijeka će na kraju igrati Europu. Želim joj da osvoji Hrvatski kup i još uvijek je legitiman kandidat za naslov. Nijednoj momčadi koja se bori za naslov do kraja neće biti lagano. Bit će tu još iznenađenja.

Svi me zovu...

Koliko vam je teško motivirati momčad koja je već odavno ispala iz lige?

– Ma nema tu posebnih motivacijskih govora. Samo im kažem: "Ako ja vas s 18 godina moram motivirati za utakmicu, onda se ostavite ovog posla." Te priče o motivaciji malo su pretjerane. Dečki su motivirani od prvog kola nastavka prvenstva, oni se žele dokazati jer im je liga sjajan izlog. Mislio sam da će se i puno teže nositi s tim pritiskom, no zaista ih mogu sve pohvaliti.

Koliko vam je teško samoga sebe motivirati?

– Kada sam preuzimao ovaj posao, od 100 mojih prijatelja 99 je kazalo da nisam normalan. To mi je bila motivacija. Treba se uhvatiti posla i probati. Nije sramota ako ne uspiješ, ali daš sve od sebe. Najlakše je sjediti na kauču ili u kafiću i pametovati – zaključio je Tadić.