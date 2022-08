Nakon Liverpoola LeBron će investirati u još jednog velikana, pridružuje mu se Drake

Američka investitorska tvrtka RedBird Capital udružila se s vlasnicima najtrofejnijeg bejzbolskog MLB kluba New York Yankeesa kako bi kupila aktualnog talijanskog nogometnog prvaka Milan za 1.2 milijarde eura.

RedBird Capital će biti većinski, dok će Yankee Global Enterprises (YGE) imati manjinski vlasnički udio u Milanu.

Novi vlasnici su objavili kako je cilj "zadržati Milanovo mjesto na vrhu europskog i svjetskog nogometa".

Prošle sezone Milan je osvojio svoj 19. naslov prvaka Italije, prvi nakon 11 godina, dok je svoj sedmi i dosada posljednji naslov europskog prvaka osvojio još 2007. godine.

RedBird je već vlasnik engleskog Liverpoola te MLB momčadi Boston Red Sox.

Milan je i dosada imao američkog vlasnika, tvrtku Elliott.

🚨 𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐃𝐎𝐍𝐄: AC Milan has been sold to RedBird Capital Partners for €1.2 BILLION! 🔴⚫️



That means Lebron James and Drake are now investors of the Italian club. pic.twitter.com/FRg47nT0zZ