Najuvjerljiviji poraz Podravke u ovoj sezoni, PPD Zagreb bolji od Pelistera

Rukometašice Podravke Vegete doživjele su u subotu na domaćem terenu najuvjerljiviji poraz u ovoj sezoni Lige prvakinja, a vodeća ekipa skupine B mađarski Gyor slavio je s 33-18 (13-8).

Koprivničanke su se dobro držale do 22. minute, kad su još zaostajale samo dva pogotka za Mađaricama (8-10). Gyor je serijom 5-0 od 36. do 42. minute došao do dvoznamenkaste prednosti (10-20) te ju kasnije povećavao do konačnih +18 (15-33). Mađarice su tako ostale neporažene već 50. utakmicu zaredom.

Grkinja Lamprini Tsakalou je sa sedam golova bila najbolja kod Podravke, dok je Dijana Mugoša postigla dva pogotka. U Gyoru su po šest pogodaka postigle Estelle Nze Minko i Veronika Egebakken Kristiansen.

Dva kola prije kraja natjecanja Podravka je na zadnjem mjestu u skupini B s dva boda. Vodeći Gyor ima 22 boda iz 13 nastupa, moskovski CSKA je s utakmicom manje i 21 bodom na drugom mjestu. Te su dvije ekipe osigurale nastup u četvrtfinalnu.

Podravka Vegeta je teoretski još u igri za doigravanje. Koprivničanke bi za to trebale dvije pobjede, protiv Budućnosti u Podgorici (13. veljače) i na gostovanju u Rumunjskoj kod Valcee, te porazi izravnih konkurentica Borussije Dortmund i Rumunjki u svim preostalim dvobojima.

PPD Zagreb bolji od Pelistera

U susretu 2. kola A skupine regionalne SEHA lige PPD Zagreb je u dvorani Sutinska vrela pobijedio Pelister sa 26-23 (11-14) upisavši i drugu pobjedu.

Makedonski sastav, koji vodi bivši izbornik hrvatske reprezentacije Željko Babić, je vodio na poluvremenu s tri gola razlike (14-11), a u nastavku susreta gosti su imali i +5 (16-11, 17-12).

Međutim, hrvatski prvak je serijom 7-1 okrenuo rezultat na svoju stranu (19-18). Sedam minuta prije kraja PPD Zagreb je stigao do tri gola viška (23-20), a dvije minute kasnije i do najvećih +4 (24-20) obranivši potom prednost do kraja.

Zagreb su do pobjede predvodili Senjamin Burić s pet, te Filip Vistrop i Luka Mrakovčić sa po četiri gola, dok su u gostujućim redovima najefikasniji bili Josip Perić sa sedam i Elmin Građan sa četiri gola.

Nakon dva kola u skupini A vodi PPD Zagreb s dvije pobjede, Pelister ima pobjedu i poraz, a Metaloplastika i Tatran Prešov po jedan poraz.