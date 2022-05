Mbappe ostaje u PSG-u! Strani mediji: Odbio je bogatu ponudu Reala

Saga oko francuskog napadača Kyliana Mbappea večeras bi konačno trebala biti okončana. Francuski reprezentativac već mjesecima bira između potpisivanja novog ugovora s PSG-om i odlaska u Real.

Španjolski mediji uvjereni su da će Mbappe večeras pred navijačima objaviti što je odlučio. Jučer je njegova majka otkrila da 23-godišnji napadač još nije donio odluku. "Kylian ima dvije ponude. Jedna je od PSG-a, druga od Real Madrida. Gotovo su identične. Čekamo odluku. Kylian će odabrati što želi."

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS Soccer Football - Ligue 1 - Montpellier v Paris St Germain - Stade de la Mosson, Montpellier, France - May 14, 2022 Paris St Germain's Kylian Mbappe celebrates scoring their fourth goal with Marco Verratti REUTERS/Benoit Tessier Photo: BENOIT TESSIER/REUTERS

Kladionice daju veću šansu PSG-u u ovoj borbi. Oko 58 posto su šanse da ostane u Parizu, a oko 40 da ode u Madrid. Vjeruje se da će novim ugovorom Mbappe zarađivati oko 50 milijuna eura godišnje te da će za potpis za PSG ili Real dobiti veliki bonus.

Ugledni sportski novinar Gianluca di Marzio objavio je na Twitteru kako je Mbappeov ostanak sigurna stvar.

- Nema sumnje, Mbappe ostaje u PSG-u. Obnovio je ugovor. - kratko je poručio di Marzio.

Mbappe je odbio prelazak u klub za koji se zalagao prošlog ljeta, nakon što je prethodno imao usmeni dogovor s ekipom iz La Lige, ali je napravio senzacionalan preokret.

Igrač godine Ligue 1 prošlog je tjedna naznačio da je njegov izbor "skoro" napravljen i da će biti otkriveno prije međunarodne stanke.

Nakon dugotrajne sage, napadač je odlučio ostati u svom sadašnjem klubu, s kojim je bio zadnjih 5 godina nakon što je došao iz Monaca 2017. godine, piše di Marzio.

Foot Mercato je izvijestio da će objava njegove odluke – uz načelne dogovore s PSG-om i Real Madridom – doći ovog vikenda, prije ili nakon večerašnje utakmice.