Nadal morao objašnjavati izjavu o Đokoviću: Pa i on bi radije...

Rafael Nadal bez izgubljenog je seta stigao do polufinala ATP 500 turnira u meksičkom Acapulcu, a svjetskim medijskim meridijanima odjeknula je njegova izjava da bi radije da Roland Garros, ako već on sam ne može, osvoji Dominic Thiem nego Novak Đoković.

Ne želim da bude ispred

– Imam dobar odnos i s Dominicom Thiemom i s Novakom Đokovićem. Ali, iskreno, ako me pitate želim li da Đoković osvoji više Grand Slam turnira od mene, odgovor je ne – iskreno je kazao Rafa, koji s 19 Grand Slam naslova prijeti najboljem Rogeru Federeru koji ih ima 20. Novak Đoković zasad ima 17 velikih naslova, ali mnogi su uvjereni da će upravo on izaći kao pobjednik u ovom trokutu.

– To je čisto profesionalna stvar i ja tu nemam što skrivati. Kad biste pitali Novaka, siguran sam da bi i on rekao da bi radije da Dominic Thiem osvoji Roland Garros nego ja. To je realnost našeg nadmetanja i to nije usmjereno ni protiv koga osobno – prisnažio je Nadal.

Duje nastavio pobjednički niz

Što se hrvatskog tenisa tiče, i jučer smo se mogli radovati novoj pobjedi talentiranog Splićanina, 19-godišnjeg Duje Ajdukovića. Ušao je već i u polufinale ITF-ova Futuresa (25.000 USD) u Antalyji. Mađaru Fabianu Marozsanu (537.) ostavio je samo tri gema, pobijedivši ga sa 6:3, 6:0. Za najveći finale u karijeri igrat će protiv Izraelca Yshaija Oliela, 404. tenisača svijeta.

A danas će na Cvjetnom trgu u Zagrebu, s početkom u 11.30 sati, biti organiziran Dječji dan, priredba koja najavljuje dvoboj u Davisovu kupu između Hrvatske i Indije, koji je na rasporedu 6. i 7. ožujka u Sportskom domu (dvorana II). Očekuje se 200-tinjak djece iz zagrebačkih teniskih škola, a s njima će se fotografirati i pokoji poen odigrati i neki od naših reprezentativaca.