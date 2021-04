Na ponos cijele Hrvatske: Sedmerostruki svjetski prvak jurit će našim cestama

Sve je bliži 22. travnja kada će Hrvatska ugostiti najbolje reli vozače na utrci Svjetskog prvenstva. Druženje s najboljim vozačima relija potrajat će tri dana, a vozit će se lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba. Hrvatska je treća etapa u ovogodišnjem WRC kalendaru, a zanimljivo je da je Croatia rally prvi put domaćin utrke za Svjetsko prvenstvo. Ove godine novi u kalendaru su još Arctic rally u Finskoj i Rally Belgija. Najviše puta domaćin utrke za Svjetsko prvenstvo bio je Rally Finska – 47 puta. Inače, svjetska prvenstva u reliju održavaju se od 1973. godine, a najviše pobjeda imaju Sebastien Loeb (79) i Sebastien Ogier (50) koji će voziti u Hrvatskoj. Najviše naslova svjetskog prvaka ima Loeb – devet koji je bio najbolji od 2003. do 2012. kada ga je naslijedio Ogier koji za sada ima sedam naslova.

Proslava 115 godina od osnutka

– Organizacijom ovog spektakla u iznimno teškim uvjetima pokazat ćemo da je Hrvatska odgovoran partner najvećim svjetskim priredbama. Uz snažnu podršku prije svega Grada Zagreba i ostalih jedinica lokalne samouprave, hrvatske policije, vatrogasaca i drugih institucija te, naravno, brojnih hrvatskih automobilističkih klubova, spremni smo za završni korak same organizacije. Upravo je u travnju 1906., prije 115 godina osnovan Prvi hrvatski automobilni klub – prethodnik Hrvatskog auto i karting saveza te ćemo tu veliku obljetnicu obilježiti tijekom utrke WRC-a. Dolazak u Hrvatsku najavili su najvažniji ljudi svjetskog sporta predvođeni predsjednikom FIA-e Jeanom Todtom, a Hrvatsku očekuje nevjerojatna medijska promocija na svjetskoj razini jer s događaja izvještavaju stotine najjačih svjetskih medija rekao je Davorin Štetner, predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza i Upravljačkog odbora Croatia Rallyja.

Za Croatia Rally potvrđen je nastup 68 posada, a Hrvatska će imati čak sedam predstavnika – Niku Pulića, Viliama Prodana, Martina Ravenščaka, Krešimira Ravenščaka, Ivicu Siladića, Matea Butorca i Željka Magličića. Valja istaknuti kako je Pulić prijavljen za nastup u elitnom, WRC razredu, dok će ostali domaći predstavnici voziti u Rally4 vozilima s prednjim pogonom. Na Croatia Rallyju najbolje posade svijeta očekuje ukupno 300 kilometara brzinskih ispita koje karakteriziraju uske i zavojite ceste s brojnim prijevojima. Hrvatska etapa Svjetskog prvenstva u reliju karakteristična je jer se radi o prvom potpuno asfaltnom reliju ove sezone, a brojne promjene asfaltne podloge iziskivat će od ekipa prilagodbu podešenja vozila i pronalazak optimalnih guma.

– Nakon godina priprema i tisuća sati uloženog rada, preostalo nam je samo 13 dana do početka Svjetskog prvenstva u reliju u Hrvatskoj. Izrazito smo ponosni i uzbuđeni što će najbolji vozači današnjice juriti našim cestama i što smo uspjeli u naumu da Hrvatska bude dio vrhunske reli priče koju svake godine prati gotovo milijardu gledatelja diljem svijeta. Velik je to uspjeh do kojeg ne bi došlo bez snažne podrške naših partnera i sponzora kojima od srca zahvaljujem. Treba spomenuti i više od tisuću ljudi koji će vrijedno raditi na organizaciji najvećeg sportskog događaja u našoj zemlji nakon dugo godina. Oči cijelog automobilističkog svijeta ovih nekoliko tjedana bit će uprte u našu zemlju, siguran sam da ćemo opravdati povjerenje FIA-e i WRC Promotora – rekao je Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rallyja.

Stručnjaci ističu kako je među favoritima za osvajanje Croatia Rallyja Belgijac Thierry Neuville, kojem najbolje leže asfaltne podloge, a za trofej će se boriti s reli legendom i sedmerostrukim svjetskim prvakom Sébastienom Ogierom. Svoj je nastup potvrdio i Estonac Ott Tänak koji je trenutačno peti u ukupnom poretku, kao i najveće iznenađenje ove sezone, mladi 20-godišnji Finac Kalle Rovanperä koji je vodeći u ukupnom poretku nakon četvrtog mjesta u Monte Carlu i drugog na domaćem terenu u Finskoj.

Prijenos u 150 zemalja

Zbog loše situacije s pandemijom ove godine od ovog relija ne treba očekivati velike financijske dobitke, no ako će Hrvatska sljedećih godina dobiti domaćinstvo, onda bi brojke mogle otići u “nebo”. Primjerice, reli u Portugalu donio je dobit od 41 milijuna eura. Kada se oduzme 22 milijuna eura za sve troškove, ostane lijep iznos. Prema procjenama, najmanja dobit države kroz PDV bila bi četiri milijuna eura. Ne treba zanemariti ni činjenicu da ovaj sport prati 800 milijuna ljudi, a televizijski program, oko 10.000 minuta, emitira se u više od 150 zemalja. Jasno, u neka druga vremena ovu priredbu redovno prati i 150 stranih novinara. Na kraju krajeva, Svjetsko prvenstvo u reliju vrhunski je sportski događaj, koji donosi simbiozu visoke tehnologije i vještine vozača. Riječ je o dramatičnoj utrci gdje je svaka desetinka sekunde važna, što od posade zahtijeva maksimalnu koncentraciju i preciznost.